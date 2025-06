Nico Williams bereikt persoonlijk akkoord met FC Barcelona: dit gaat hij verdienen

Nico Williams en FC Barcelona zijn akkoord over een contract voor zes seizoenen, zo schrijft transferjournalist Fabrizio Romano donderdag op X.

De 22-jarige buitenspeler van Athletic Club gaat in het Spotify Camp Nou zo’n 7 tot 8 miljoen euro per jaar opstrijken.

Barça en Athletic Club zijn wel nog in gesprek over de financiële voorwaarden van de deal. Indien alle partijen tot een akkoord komen, gaat Williams tot medio 2031 tekenen in Catalonië.

Williams wordt al langere tijd gelinkt aan Barcelona. De Spanjaard is goed bevriend met sterspeler Lamine Yamal en stond ook vorig jaar op het punt om te komen.

De 28-voudig international heeft een gelimiteerde afkoopsom van 62 miljoen euro in zijn contract bij Athletic Club. Clubpresident Joan Laporta onderzoekt momenteel of de transfer financieel en wat betreft Financial Fair Play haalbaar is.

Mocht Barça groen licht krijgen om de linksbuiten in te schrijven, dan zal de deal snel worden afgerond. Williams lijkt een droomaanwinst voor de linkervleugel.

Williams speelde tot dusver 167 officiële wedstrijden namens Athletic Club. Daarin was hij goed voor 31 doelpunten en 30 assists.