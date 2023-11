Nick Olij stuurde cadeau naar zoontje van Vaessen: ‘Kreeg tranen in mijn ogen’

Woensdag, 15 november 2023 om 20:28 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:04

Etienne Vaessen heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op zijn botsing met Brian Brobbey op 30 september in het thuisduel met Ajax. De 28-jarige doelman moest na het ongeluk zes weken revalideren en maakte afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1) zijn rentree.

Vaessen kreeg na de botsing ontzettend veel steun uit het binnen- en buitenland, zo vertelt hij zelf. “De sportieve rivaliteit maakte plaats voor menselijke warmte”, begint de doelman. “De berichten, de telefoontjes, bloemen, tekeningen van kinderen... Dat heeft me wel echt geraakt als persoon.”

Vooral het gebaar wat Nick Olij van Sparta Rotterdam maakte ontroerde Vaessen. “Ik had nog wel iets heel moois. Dat gaat over Olij. Ik spreek hem af en toe wel eens, maar het is niet zo dat ik hem dagelijks sprak. Ons contact ging meer over het keepersvak en dat hij goed bezig is. Uiteindelijk heeft hij m’n adres gekregen en stuurde hij een superhero op.”

Die was voor het zoontje van Vaessen. “Er zat een kaartje bij met de tekst: ‘Hier is jouw superhero-papa. Die moet je altijd bij je hebben als je gaat slapen.’ Nou, toen kreeg ik echt tranen in mijn ogen. Dat je daaraan denkt. Toen heb ik hem opgebeld en gezegd: ‘Jongen, je bent echt een topkerel. Dat je hieraan denkt.’”

De doelman van RKC wordt vervolgens verrast door ESPN. Verschillende Eredivisie-spelers hebben namelijk een speciale videoboodschap opgenomen voor Vaessen. “Hey, grote vriend. Wat was het weer een genot om naar je te kijken, dat je eindelijk weer op het veld stond”, zegt Olij.

Vaessen is zichtbaar geëmotioneerd als hij naar de videoboodschappen kijkt.

“De plek waar je hoort. Je hebt iets vreselijks meegemaakt. Jij, je gezin, je familie en de mensen die dicht bij je staan. Nog steeds een beetje sterkte voor hetgeen waar je mee bezig bent. Vriend, het gaat allemaal goedkomen. Je hebt een mooi helmpje op, lekker man. Doe je ding vriend, we zien elkaar snel.”

Ook Jasper Cillessen heeft een boodschap ingesproken. “Etienne, topper. Ik ben blij dat je vandaag weer gespeeld hebt. Ik heb de uitslag nog niet gehoord, dus daar ga ik zometeen met plezier naar kijken. Ik ben vooral blij dat je weer terug bent op het veld. Ik hoop je snel weer in het echt te zien. Heel veel plezier weer en we gaan elkaar snel zien.”