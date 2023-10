Nick Olij bezorgt 11-jarige dag van zijn leven na bedreiging met vuurwapen

Nick Olij heeft zijn karmapunten weer op orde. De Sparta-goalie bezorgde een elfjarig jongetje onlangs de dag van zijn leven, nadat hij in Rotterdam-Zuid met een vuurwapen was bedreigd. Olij ontving de jongen op Het Kasteel en gaf hem onder meer zijn keepershandschoenen en een gesigneerd shirt cadeau. Eveline van Wanrooij, zijn moeder, blikt in de FC Rijnmond Podcast terug op het moment. "Het heeft écht wat met hem gedaan."

Van Wanrooij, stadsgids in Rotterdam en hartstochtelijk Sparta-fan, wil haar verhaal graag kwijt. "Ik heb pasgeleden iets heel moois meegemaakt bij Sparta. Mijn kind had iets naars meegemaakt in mijn wijk, waar we alle twee best wel van slag van waren. Hij was met een wapen bedreigd."

"We zaten daar best wel mee en het bleef maar hangen. Dus ik stuurde een mail naar Sparta: 'Zou hij twee minuten met Olij mogen praten over keepershandschoenen?' Mijn kind is zo'n fan van keepershandschoenen. Hij wilde praten over gripspray en bescherming, wilde zo graag weten welk merk Olij had."

Van Wanrooij kwam in contact met teammanager Danny Sprangers, die een ontmoeting tussen Olij en haar zoon arrangeerde. "Binnen 48 uur stond hij naast Olij op het veld en heeft hij een halfuur met hem zitten praten. We hebben de handschoenen gekregen die hij in het successeizoen heeft gebruikt, met alle beschadigingen er nog op. Dat hebben we allemaal bekeken met een vergrootglas. En we hebben een shirt met handtekening gekregen."

"Hoe hij ons op Het Kasteel heeft ontvangen, is echt zó mooi", vindt Van Wanrooij. Haar zoontje knapte er direct van op. "In één klap kwam hij weer terug op school, in een knaloranje Olij-pak. Het heeft echt zo goed geholpen op dat moment, het stukje zelfvertrouwen dat hij kreeg omdat hij een verhaal had. Dat heeft écht wat met hem gedaan."

Goede karma?

Of het met zijn goede daad te maken had of niet, Olij kreeg zelf onlangs ook mooi nieuws te horen. De 28-jarige doelman mocht zich voor het eerst in zijn leven melden bij Oranje. Olij moest echter voorrang verlenen aan Bart Verbruggen in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst). Verbruggen, die ook nog op nul stond, maakte zo wél zijn interlanddebuut.

Olij steekt momenteel in de vorm van zijn leven. Sinds zijn transfer naar Sparta vorig jaar zomer is de Haarlemmer bijna wekelijks uitblinker en voorkomt hij regelmatig dat zijn ploeg er met grote cijfers af gaat. In de eerste 8 competitieduels dit seizoen liet Olij er 11 door. Vorig seizoen moest hij er in 32 duels 34 incasseren.