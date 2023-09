Nice-speler Beka Beka dreigt van viaduct af te springen; onderhandelingen gaande

Vrijdag, 29 september 2023 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:19

Alexis Beka Beka, een 22-jarige middenvelder van OGC Nice, dreigt momenteel van een brug af te springen in Frankrijk, zo meldt RMC Sport. De jonge Parijzenaar staat op een torenhoog viaduct met de gedachte om te gaan springen. Nice heeft volgens de Franse berichtgeving een psycholoog gestuurd om te onderhandelen met Beka Beka. De huidige nummer twee van de Ligue 1 had vrijdag een persconferentie op het programma staan, maar die is afgelast vanwege de situatie rondom Beka Beka.

RMC Sport spreekt over een zorgwekkende situatie. Beka Beka, die te boek staat als een veelbelovend talent in Frankrijk, dreigt zichzelf momenteel van het leven te beroven door van een 100 meter hoge brug vlakbij het stadion van Nice af te springen. “Hij heeft zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en dreigt te springen. De politie en brandweer voeren momenteel de onderhandelingen met Beka Beka, terwijl een interventiegroep probeert de omgeving veilig te houden. Een psycholoog van de club is onderweg om te ondersteunen bij het onderhandelen.”

Nice zelf heeft naar buiten toe nog niet gecommuniceerd over de situatie rondom Beka Beka. Er zou momenteel een crisisberaad gaande zijn op het complex van de club. Of Beka Beka al langer met suïcidale gedachten kampt is onbekend. De middenvelder zat vorige week tijdens het gewonnen uitduel met AS Monaco (0-1) ‘gewoon’ nog op de bank bij le Gym, maar kreeg dit seizoen nog geen speelminuten onder trainer Francesco Farioli.

Beka Beka werd vorige zomer door Nice voor 12 miljoen euro overgenomen van Lokomotiv Moskou. Sindsdien kwam hij tot 22 officiële duels voor de Franse club, waarin hij eenmaal trefzeker was. Dit seizoen vertolkte hij tot dusver een minder belangrijke rol in de selectie van Nice. De voormalig jeugdinternational van les Bleus ligt in de Allianz Riviera nog tot medio 2027 vast.

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Je kunt gratis en geheel anoniem bellen via 0800-0113.