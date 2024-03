Ángel Di María kan wel door de grond zakken na dramatische penalty bij Benfica

Ángel Di María heeft vrijdagavond een vervolg gegeven aan zijn twijfelachtige status als penaltynemer. De 36-jarige sterspeler van Benfica mocht tijdens het thuisduel met Chaves (ruststand 0-0) voor de vijftiende keer in zijn carrière aanleggen vanaf elf meter. Een slappe inzet zorgde ervoor dat de Braziliaanse doelman Hugo Souza de bal kon stoppen, waardoor Di María voor de vijfde keer in zijn actieve loopbaan een strafschop miste.

Voormalig Feyenoorder Orkun Kökçü zit vrijdag weer bij de wedstrijdselectie van trainer Roger Schmidt, maar moet vooralsnog genoegen nemen met een plek op de bank. De rechtspoot werd onlangs nog verbannen uit de wedstrijdselectie van Benfica na een keihard interview in De Telegraaf. Vanaf de zijlijn zag Kökçü in de 26ste minuut hoe zijn collega Di María vanaf de strafschopstip hopeloos faalde. De Argentijn koos voor een trage aanloop, om de bal vervolgens met een rollertje in de handen van Souza te spelen.

Later meer

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties