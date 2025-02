'Neymar voert gesprekken met FC Barcelona, dat twee eisen stelt aan sensationele terugkeer'

Neymar wil dolgraag nog eens terugkeren bij FC Barcelona, zo beweert de Catalaanse journalist Joan Fontés. De Braziliaanse superster trok de deur van het Spotify Camp Nou in 2017 achter zich dicht, maar hoopt nog één keer terug te keren in Catalonië.

Momenteel staat de Braziliaanse superster onder contract bij Santos, de club waar hij zijn carrière begon. Een aantal weken geleden tekende hij een verbintenis die geldig is tot aan het eind van het seizoen.

De reden dat Neymar geen meerjarig contract tekende, is omdat hij in de zomer graag wil terugkeren bij Barcelona. Barça-president Joan Laporta heeft een trekpleister nodig om mensen naar het stadion te laten komen en staat in nauw contact met de 33-jarige buitenspeler.

Toch stelt Laporta twee voorwaarden aan een eventuele terugkeer van Neymar. Hij moet topfit zijn én gratis kunnen overkomen. Neymar hoopt dat een terugkeer ervoor zorgt dat de fans van Blaugrana hem zijn overstap naar Paris Saint-Germain vergeven.

Volgens Fontés geeft Neymar vooral zijn vader de schuld van zijn recordbrekende transfer naar Parijs. In Frankrijk verdiende Neymar een veelvoud van het salaris dat hij bij Barcelona kreeg, maar sportieve succes werden nauwelijks behaald.

Neymar wil ook om een andere reden graag terugkeren bij de club. De Braziliaanse dribbelaar hoopt op een plekje in de Braziliaanse WK-selectie voor het eindtoernooi van 2026.

Tot slot is de getructe rechtspoot erg goed bevriend met Lamine Yamal en Raphina. Zij zien volgens de doorgaans goed ingevoerde Barça-bron een terugkeer van Neymar wel zitten.