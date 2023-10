Neymar verlaat het veld huilend tijdens uiterst pijnlijke nederlaag Brazilië

Woensdag, 18 oktober 2023 om 07:53 • Wessel Antes

Brazilië heeft slechte zaken gedaan in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie voor het WK. In Montevideo ging het elftal van bondscoach Fernando Diniz, die vanwege het teleurstellende spel nu al onder druk staat, met 2-0 onderuit tegen Uruguay. Liverpool-spits Darwin Núnez maakte de openingstreffer en leverde een assist af. Een zeer geëmotioneerde Neymar moest het veld nog voor rust per brancard verlaten met een ogenschijnlijke ernstige blessure.

Uruguay liet zien dat het een land is om rekening mee te houden tijdens het WK van 2026. Aan de hand van bondscoach Marcelo Bielsa leven diverse smaakmakers uit de Europese topcompetities weer helemaal op in het nationale elftal. De voormalig succescoach van Leeds United startte tegen Brazilië met onder meer Ronald Araújo (FC Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Facundo Pellistri (Manchester United) en Núnez (Liverpool) in zijn basiself.

Diniz ruimde bij Brazilië een basisplaats in voor onder meer Ederson (Manchester City), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Casemiro (Manchester United), Neymar (Al-Hilal), Rodrygo en Vinícius Júnior (Real Madrid). Het sterrenensemble wist in Uruguay echter totaal niet te leveren.

Vlak voor rust was het Núnez die de 1-0 mocht maken namens het thuisland. De spits van Liverpool was trefzeker met zijn hoofd, nadat teamgenoot Maximiliano Araújo hem op een presenteerblaadje bediende.

Enkele minuten later werd Neymar in tranen het veld afgedragen per brancard. Een nieuwe, ernstige knieblessure dreigt voor de 31-jarige sterspeler van Al-Hilal. Via sociale media gaan beelden rond waarop Neymar al strompelend het stadion verlaat. Daarbij had de superster ondersteuning nodig van meerdere stafleden.

Ook bij het tweede Uruguayaanse doelpunt nam Núnez een belangrijke rol op zich. Door zijn lichaam te gebruiken als schild zette hij een inworp om in een grote kans. Op de achterlijn draaide de rechtspoot weg bij twee tegenstanders, om de bal vervolgens direct voor te geven op Nicolás de la Cruz. De middenvelder van River Plate verzilverde het buitenkansje een kwartier voor tijd zonder te twijfelen: 2-0.

De voorsprong van Uruguay kwam daarna niet meer in gevaar, waardoor Bielsa en zijn mannen drie punten konden bijschrijven in de kwalificatie voor het WK. La Celeste klimt op doelsaldo over Brazilië heen en staat nu gedeeld tweede met zeven punten uit vier wedstrijden. Koploper Argentinië is met twaalf punten al bijna niet meer in te halen. In Zuid-Amerika plaatsen de eerste zes van de tien landen zich direct voor het WK. De nummer zeven krijgt middels de play-offs nog een kans om zich te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi.