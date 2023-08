Neymar tekent officieel in Saudi-Arabië en verschijnt in gelikte video

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:51

Neymar heeft het Europese toneel verlaten. De Braziliaanse superster heeft zijn transfer naar Al-Hilal afgerond, zo bevestigt de club dinsdag. De Saudi-Arabische topclub neemt de 31-jarige aanvaller voor naar verluidt negentig miljoen euro over van Paris Saint-Germain en legt hem voor slechts twee seizoenen vast. Neymar gaat in het Midden-Oosten naar verluidt 150 miljoen euro netto per jaar opstrijken. De aanvaller verschijnt op Twitter in een gelikte video van het mediateam van Al-Hilal.

Recent liet Neymar nog op een Braziliaans YouTube-kanaal weten in Parijs te blijven. "Ik zal er zijn, met of zonder liefde", aldus Neymar bij Caze TV. Daarna veranderde de situatie snel: exact een week geleden bracht L'Équipe het wereldnieuws dat Neymar een transferverzoek had ingediend in Parijs. De steraanvaller was de pesterijen van de fanatieke supporters van PSG meer dan zat.

Neymar wilde eigenlijk terug naar Barcelona, maar de Catalanen konden vanwege grote financiële problemen met geen mogelijkheid voldoen aan zijn salariseisen. PSG kocht Neymar in 2017 door zeer verrassend de ontsnappingsclausule in zijn contract bij Barcelona te activeren. De Franse grootmacht betaalde destijds 222 miljoen euro, waarmee Neymar nog altijd de duurste speler aller tijden is.

Het huwelijk tussen Neymar en PSG liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. Hoewel de baltovenaar bij momenten zijn klasse liet zien, wierpen talloze blessures een schaduw op zijn periode in Frankrijk. De Braziliaan werd vijf keer kampioen en pakte in totaal vijf titels in de twee verschillende Franse bekertoernooien, maar het grote succes in de Champions League bleef uit: PSG verloor de finale in 2020 van Bayern München en strandde in andere jaren al sneller in het toernooi. Neymar kwam tot 173 officiële duels voor PSG, waarin hij goed was voor 118 goals en 77 assists.

Bij Al-Hilal wordt de Braziliaan verwelkomd door onder meer Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Malcom. Zij werden allen deze zomer aangetrokken door de Saudische club, die afgelopen zaterdag nog de finale van de Arab Club Champions Cup verloor (1-2) van het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo en Sadio Mané. De eerste wedstrijd van het nieuwe Saudi Pro League-seizoen werd maandag met 1-3 gewonnen van Abha Club.

