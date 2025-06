Neymar tekent hele opvallende verbintenis met duur van slechts zes maanden

Santos heeft een einde gemaakt aan de transfergeruchten rondom Neymar. De Braziliaanse vedette gaat - ondanks geflirt vanuit Europa - voor slechts zes maanden bijtekenen bij de club waar het voor allemaal begon.

Bovendien is er de optie om die verbintenis - die dus zal lopen tot eind december - te verlengen. "Ik heb een besluit gemaakt", zegt Neymar op een video op de clubkanalen.

"Santos is niet alleen een club, het is mijn thuis. Mijn roots, mijn verhaal en mijn leven. Ik was hier het jongentje dat een man werd. Ik kan hier mezelf zijn, oprecht gelukkig zijn", klinkt het verder.

Lang leek het erop dat Neymar zou vertrekken bij zijn jeugdliefde. De duurste voetballer aller tijden scoorde namens Santos in zijn meest recente duel opzettelijk met de hand en ontving daarvoor een gele kaart. Het was zijn tweede plak van de wedstrijd en dus kon de Braziliaan gaan douchen.

Het leek een bitter einde te worden van het tweede huwelijk tussen beide partijen - waar Neymar tijdens zijn tweede periode voor de ploeg slechts tot twaalf wedstrijden - maar er komt dus nog een hoofdstuk.

Vanuit Europa was er ook interesse voor de 33-jarige Braziliaan. "Ik zie een markt die geïnteresseerd is. Deze week gaan we naar Miami om te praten met diverse clubs. We zullen naar hen luisteren en dan beslissen wat we gaan doen", zei zijn vader vorige week tegenover L'Equipe.

"Er zijn Europese clubs met interesse. Sommige clubs spelen in de Champions League. Ze weten dat Neymar nog steeds van waarde kan zijn", riep hij bovendien. Nu kiest Neymar echter dus met zijn hart voor Santos.