Neymar spreekt rondom oefenpot tegen goede vriend Xavi Simons en RB Leipzig twee woordjes Nederlands

Santos en RB Leipzig hebben woensdagnacht onderling een vriendschappelijk duel afgewerkt. In het Estadio Cicero de Souza Marques greep Xavi Simons met twee goals voor de Duitsers de hoofdrol: 1-3. Na afloop was er uiteraard ruimte voor een shirtwissel tussen Simons en zijn goede vriend Neymar.

Naar aanloop van het vriendschappelijk duel moest het bevriende duo de wedstrijd via de sociale kanalen van Red Bull promoten. Voor het Nederlandse profiel van het miljardenconcern deed Simons het in zijn moedertaal. Neymar hielp een handje. "Kom kijken!", zei de superster met een dik Braziliaans accent.

Simons zou zijn voeten laten spreken in de naseizoense tourafsluiting van die Roten Bullen. Na een kwartier voetballen nam hij het initiatief om de brilstand van het scorebord te vegen.

Na een flitsende combinatie in de zestien van Santos haalde de Oranje-international in één keer uit en zag de bal in de korte hoek vliegen: 0-1. In het tweede bedrijf keek de Nederlander lachend hoe Loïs Openda de tweede treffer van de wedstrijd vierde.

De derde goal kwam na een uur spelen wederom op naam van Simons. Hij dribbelde na een corner de vijandelijke zestien binnen en besloot vanuit die positie uit te halen. Succesvol, want zijn schot viel de verre hoek in: 0-3.

In de laatste twintig minuten van de vriendelijke oefenpot deed middenvelder Hyan nog wat terug namens de Brazilianen, maar dat sorteerde weinig effect. Na afloop was de lach nog niet verdwenen bij Simons.

Vrolijk gestemd zocht hij zijn vriend Neymar op en het tweetal nam op het veld een paar foto's samen. In de catacomben wisselden de twee Puma-atleten tenslotte nog even van hun shirtje.