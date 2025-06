Neymar praat met clubs uit de Champions League over transfer

Neymar maakt wellicht de stap naar een club die in de Champions League uitkomt. Een langer verblijf bij Santos is echter ook mogelijk.

De topscorer aller tijden van Brazilië keerde in januari van dit jaar terug naar zijn roots, na een avontuur bij Al-Hilal dat werd gekenmerkt door blessureleed. Zijn lucratieve contract in het Midden-Oosten werd verscheurde, waarna de stap richting Santos volgde.

Er werd een kortlopend contract overeengekomen met Santos, waardoor Neymar kon werken aan zijn vorm en fitheid. De verbintenis loopt officieel af op 30 juni en de geruchten over de toekomst van de 33-jarige aanvaller zwellen flink aan.

De vader van Neymar beweert dat toonaangevende clubs in Europa willen praten met zijn zoon over een transfer: ''Ik zie een markt die geïnteresseerd is. Deze week gaan we naar Miami om te praten met diverse clubs. We zullen naar hen luisteren en dan beslissen wat we gaan doen'', klinkt het tegenover L'Equipe.

''Ja, er zijn Europese clubs met interesse. Sommige clubs spelen in de Champions League. Ze weten dat Neymar nog steeds van waarde kan zijn. Maar de Braziliaanse markt is ook interessant'', zo benadrukt Neymar senior.

Nu Neymar weer gelukkig en gesetteld is, met partner Bruna Biancardi aan zijn zijde, geeft Neymar senior toe dat bij Santos blijven tot en met het WK van 2026 een serieuze optie is. ''We gaan dat allemaal bestuderen. Maar er is een goede kans dat hij bij Santos blijft.''

''Dat weerhoudt me overigens er niet van om naar andere clubs te luisteren. Het is Neymar die zal beslissen of hij blijft of niet'', heeft de aanvaller het laatste woord over zijn toekomst.

''En nu gaan we ons weer voorbereiden op een onmogelijke droom: het winnen van de wereldbeker. De komst van Carlo Ancelotti als bondscoach is een goede zaak. Maar ongeacht wie er de leiding heeft, moeten we hard werken. Alles is er om het te laten slagen. Het team heeft stijl. En ik zie Neymar voorin wel spelen met Vinicius Júnior, Rodrygo en Raphinha'', aldus de hoopvolle vader van de routinier van Santos.

Getty Images

Neymar heeft de vurige wens om Brazilië als aanvoerder naar het WK te loodsen. De aanvaller staat op 128 interlands (79 doelpunten) voor de Selecao en is vastberaden om nog een keer uit te blinken voor zijn land.