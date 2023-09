Neymar passeert absolute legende als topscorer aller tijden van Brazilië

Zaterdag, 9 september 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:00

Neymar mag zich sinds vrijdagnacht topscorer aller tijden noemen van Brazilië. De 31-jarige aanvaller van Al-Hilal was tegen Bolivia (5-1 winst) tweemaal trefzeker, waardoor hij het record van Pelé heeft verbroken. De Braziliaanse voetballegende, die eind vorig jaar overleed, maakte in zijn spelersloopbaan 77 doelpunten namens a Seleção. Neymar staat dankzij zijn dubbelslag op 79 goals voor de Gele Kanaries. Tegen Bolivia miste hij in eerste instantie nog een penalty, waarna de voormalig superster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain zich herpakte.

Neymar mocht in minuut 17 aanleggen voor een strafschop, wachtte lang en schoof de bal vervolgens tergend langzaam in de handen van doelman Guillermo Viscarra. Zeven minuten later kwam Brazilië alsnog op voorsprong, toen Real Madrid-aanvaller Rodrygo van dichtbij een rebound binnen tikte. Pas na rust ging het elftal van bondscoach Fernando Diniz écht los. Barcelona-vleugelspits Raphinha vond de verre onderhoek met een heerlijk geplaatst schot: 2-0.

In de 53ste minuut was de beurt weer aan Rodrygo, die koelbloedig bleef en Viscarra opnieuw verschalkte: 3-0. Even leek het doelpunt afgekeurd te worden vanwege buitenspel, maar uit een VAR-check bleek dat Rodrygo juist gepositioneerd stond. Na een uur spelen was het eindelijk de beurt aan Neymar om de show te stelen. Op aangeven van Rodrygo liet hij de Boliviaanse doelman kansloos met een hard schot, waarna hij zijn emoties los liet met een flinke sprong tijdens het juichen: 4-0. Nadat Victor Abrego met een behoorlijke knal de 4-1 op het scorebord had gezet namens Bolivia, mocht Neymar in blessuretijd dankzij een blunder van Viscarra ook zijn tweede treffer van de avond noteren: 5-1.

Dankzij zijn doelpunten is Neymar dus topscorer aller tijden van Brazilië. Daar had de rechtspoot echter wel een stuk meer wedstrijden dan Pelé voor nodig. Laatstgenoemde scoorde zijn 77 interlandgoals in 92 wedstrijden, terwijl Neymar vrijdagnacht voor de 125ste keer in actie kwam namens Brazilië. Ronaldo Nazário, de nummer drie op de lijst, had 99 interlands nodig voor 62 doelpunten. Romário volgt met 55 uit 71. Zico sluit de top 5 af met 48 interlanddoelpunten in 71 wedstrijden.