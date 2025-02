Neymar onthult: ‘Bij die club kon ik drie keer zoveel verdienen, maar ik wilde naar Barcelona’

Neymar heeft in de Podpah-podcast teruggeblikt op verschillende momenten uit zijn carrière. Zo onthulde de Braziliaanse aanvaller dat hij in 2013 ook interesse genoot van Real Madrid en Bayern München. Met name de Madrilenen hadden een financieel aantrekkelijker voorstel, maar Neymar wilde koste wat het kost naar FC Barcelona.

“Het aanbod van Real Madrid was een blanco cheque”, zo vertelt Neymar. “Ze zeiden dat ik kon krijgen wat ik wilde, maar ik wilde naar Barcelona. Ik hield van die club met heel mijn hart. Bij Real Madrid had ik drie keer zoveel geld verdiend.”

De 128-voudig international van Brazilië onthult dat Florentino Perez, president van Real Madrid, hem lange tijd probeerde te overtuigen. “Hij mocht me altijd, maar Ronaldinho had altijd bij Barcelona gespeeld en ik wilde samenspelen met Lionel Messi.”

Ook Pep Guardiola, die destijds op het punt stond om te tekenen bij Bayern München, wilde Neymar dolgraag overnemen van Santos. “Ik ging bijna naar Bayern vanwege Guardiola”, vertelt hij. “Pep zei tegen me: ‘Ik wil je contracteren en meenemen, ongeacht naar welke club ik ga. Ik zal van je de beste speler ter wereld maken’.”

“Hij liet me een stuk papier zien, opende zijn laptop, vertelde me waar ik zou spelen... Pep zei ook: ‘Als je in een seizoen geen 60 doelpunten scoort, verander ik je naam’. Ik zei: ‘Oké, maar welk team?’ Pep zei dat hij het me niet kon vertellen.”

Uiteindelijk besloot Neymar dus om te tekenen bij Barcelona, waar hij vier seizoen speelde. Via Paris Saint-Germain en Al-Hilal is hij inmiddels weer terug bij zijn jeugdliefde Santos.

Daar blonk hij afgelopen week nog uit in de kwartfinales van het staatskampioenschap voor clubs uit São Paulo. Met één doelpunt en twee assists leidde hij zijn ploeg naar een 0-3 overwinning op Inter Limeira.