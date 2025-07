Neymar onthult tot wanneer hij door wil gaan als profvoetballer

Neymar houdt vol dat hij nog lang niet klaar is. Het Braziliaanse voetbalicoon, die net een nieuw contract bij Santos heeft getekend, is van plan om nog een tijdje door te spelen.

De voormalig aanvaller van FC Barcelona en Paris Saint-Germain is inmiddels 33 jaar oud. Neymar worstelde de afgelopen jaren met blessures, wat uiteindelijk leidde tot het vroegtijdig beëindigen van zijn lucratieve contract bij Al-Hilal in de Saudi Pro League.

Na zijn vertrek bij de Saudische club keerde hij transfervrij terug bij Santos, waar hij opnieuw veel tijd op de behandeltafel doorbracht. Ondanks interesse uit Europa besloot Neymar zijn contract bij de club waar zijn carrière begon te verlengen, tot eind 2025.

Hoewel er veel vragen zijn over zijn fitheid en toewijding, vertelde Neymar in een interview met zijn vrouw Bruna Biancardi: “Wat mij drijft, is de liefde die ik nog steeds voel voor voetbal. Het verlangen om te spelen, om op het veld te staan, dat geeft me elke dag kracht om op te staan en te trainen."

“Die liefde voor het spel zal nooit verdwijnen, die blijft mijn hele leven bij me. Op een gegeven moment zal het verlangen om te voetballen misschien verdwijnen, omdat ik het fysiek niet meer kan, omdat ik niet meer kan presteren zoals ik wil… Maar zolang ik dat verlangen voel, zullen jullie mij moeten delen met mijn passie voor voetbal", lachte de Braziliaan.

Neymar, de topscorer aller tijden van Brazilië, mikt vol vertrouwen op deelname aan het WK van 2026. Ondanks alle kritiek die hij in zijn imposante carrière heeft gekregen, blijft hij onverschillig tegenover de meningen van buitenstaanders.

"Ik heb geen controle over wat andere mensen denken,” zegt hij. "Het is makkelijk om te oordelen, maar moeilijk om te begrijpen wat er echt achter zit. Ik heb mijn hele carrière met pijn gevoetbald vanwege mensen die mij niet kennen en alleen maar over mij praten, niet alleen over voetbal.”

De aanvaller benadrukt dat hij weet wat voor persoon hij is. "Ik ben een goed mens, maar het is lastig om daarmee geconfronteerd te worden. Mensen zouden zich moeten focussen op wat echt belangrijk is: het spel op het veld. Door internet en sociale media verliezen veel mensen die focus.”

Neymar noemt het pijnlijk dat hij soms wordt veroordeeld of zelfs gehaat wordt door mensen die hem helemaal niet kennen. "Ze weten niet hoeveel moeite ik voor mezelf en mijn familie doe. Het is moeilijk om online te zien wat niet de werkelijkheid is, maar ik heb een sterke mentaliteit. Het raakt me niet meer.”

Tot slot beseft hij dat zijn carrière ooit zal eindigen, maar zijn naam zal voortleven. "Jaren zullen verstrijken, nieuwe spelers en generaties komen en gaan. Voor mij zijn de mensen die mij echt kennen het belangrijkst.”