Neymar lijkt PSG snel te verlaten na ontvangen van enorm aanbod

Neymar lijkt nu definitief op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt namelijk dat Al-Hilal er alles aan doet om de Braziliaanse aanvaller naar Saudi-Arabië te halen. Bronnen reppen over een 'enorm aanbod' richting Neymar, die naar verluidt wel oren heeft naar een lucratieve transfer richting het Midden-Oosten. Verhalen over een voortijdig vertrek bij PSG doen overigens al maanden de ronde.

Volgens Romano zijn de onderhandelingen tussen Al-Hilal en Neymar in een vergevorderd stadium aanbeland. Alle benodigde documenten zijn reeds in het bezit van de inmiddels 31-jarige aanvaller, die nu zelf de knoop moet doorhakken in de komende dagen. Neymar ligt in het Parc des Princes nog twee seizoenen vast, waardoor Al-Hilal met een transfersom over de brug dient te komen. Het is niet bekend wat de ambitieuze club precies wil neerleggen voor de sterspeler, maar het lijkt duidelijk dat het om een fors bedrag en dito salaris gaat.

Exit bij PSG al langer issue

Dat Neymar wil vertrekken uit Parijs is een publiek geheim. L'Équipe wist maandag nog te melden dat hij de pesterijen van de supporters van PSG zat is en aan de clubleiding heeft laten weten deze zomer te willen vertrekken. Een terugkeer bij Barcelona is reeds uitgebreid besproken in diverse buitenlandse media, al is dat volgens RMC Sport geen serieuze optie. Traine Xavi wilde zaterdag op een persconferentie ook niet dieper ingaan op een eventuele hereniging met Neymar, die de club in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro verliet.

Neymar, die zaterdag ontbrak tijdens het 0-0 gelijkspel van PSG tegen Lorient, miste het tweede deel van afgelopen seizoen door een zware enkelblessure die hij opliep in februari. De flamboyante dribbelaar liet zich opereren en stond daardoor vijftien wedstrijden aan de kant. Neymar werd in de duels die hij wel speelde regelmatig uitgefloten door het publiek in Parijs. Datzelfde gebeurde bij de kampioenshuldiging in eigen stadion. De harde kern van PSG zocht de Braziliaan zelfs op bij zijn riante villa in de Franse hoofdstad om zijn vertrek te eisen.

Recent liet Neymar nog op een Braziliaans YouTube-kanaal weten in Parijs te blijven. "Ik zal er zijn, met of zonder liefde", aldus Neymar bij Caze TV. De recordtopscorer aller tijden van Brazilië lijkt volledig van gedachten veranderd. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde L'Équipe heeft Neymar tijdens de Aziatische voorbereidingstour van zijn club aan de leiding laten weten weg te willen. Dat deed Neymar in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi.