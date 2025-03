Neymar keert toch niet terug bij Brazilië: 'We hebben lange gesprekken gevoerd...'

Neymar gaat toch niet zijn rentree maken in de nationale selectie van Brazilië, zo schrijft de Braziliaanse superster zelf op zijn Instagrampagina. De aanvaller van Santos heeft een blessure opgelopen en zal zijn rentree moeten uitstellen.

De topscorer aller tijden van Brazilië werd onlangs na twee jaar weer opgeroepen voor de Seleção, maar moet nu dus alsnog afhaken. Neymar moet de duels met Colombia en Argentinië aan zich voorbij laten gaan.

Neymar liet op Instagram weten teleurgesteld te zijn. “Ik leek dicht bij een terugkeer, maar helaas moet ik nog even geduld hebben voor ik het mooiste shirt ter wereld weer kan dragen.”

“Iedereen weet hoe graag ik wil terugkeren, maar we hebben lange gesprekken gevoerd en het lijkt ons beter als we er eerst voor zorgen dat ik volledig fit en blessurevrij ben”, aldus de 32-jarige aanvaller.

Brazilië had een fitte Neymar goed kunnen gebruiken. De Goddelijke Kanaries staan momenteel vijfde in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika, achter Colombia, Ecuador, Uruguay en Argentinië.

Brazilië is met de huidige klassering echter wel geplaatst voor het WK van 2026 in Amerika, Canada en Mexico. In Zuid-Amerika gaan de bovenste zes landen van de kwalificatiepoule direct naar het WK. De zevende speelt een play-off-wedstrijd tegen een land van een ander continent.

Naast Neymar zijn ook Manchester City-doelman Ederson en Danilo afgehaakt voor het nationale elftal. Bondscoach Dorival Júnior heeft

Alex Sandro, Lucas Perri en Real Madrid-spits Enrick opgeroepen als vervangers voor het afgehaakte drietal.