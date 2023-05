Neymar haalt met gelikete berichten weer woede van PSG-aanhang op de hals

Vrijdag, 5 mei 2023 om 10:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:23

De supporters van Paris Saint-Germain lijken klaar te zijn met Neymar. De Braziliaan moest het woensdagavond al ontgelden, toen een groepje fans bij zijn huis schreeuwde om zijn vertrek. Met een tweetal likes heeft Neymar zich opnieuw de woede van de PSG-aanhang op de hals gehaald. De aanvaller besloot een foto van hemzelf en Messi juichend in een shirt van Barcelona te liken. “Toen waren ze gelukkig”, zo luidt het bijschrift van de foto. Messi en Neymar beleefden voor hun dienstverband bij PSG succesvolle seizoenen in Catalonië.

????Neymar Jr likes a reel on IG which talks about how PSG is a small club with little history pic.twitter.com/JhTsTs4Sq9 — PSG Chief (@psg_chief) May 3, 2023

Neymar besloot vervolgens op Instagram ook een video te liken. "Het verschil tussen groot en groots", is er als bijschrift van het filmpje te lezen. Op de beelden zijn ontevreden fans bij het huis van de Braziliaans international te zien. Neymar onderging in maart een operatie aan zijn enkel, waardoor de sterspeler dit seizoen niet meer in actie zal komen. Het is de vraag of hij komend seizoen nog in het Parc des Princes te bewonderen is. Mede door zijn blessuregevoeligheid werd Neymar de afgelopen weken in verband gebracht met een zomers vertrek uit Parijs.