Neymar doet boekje open: ‘Messi en ik gingen door een hel in Parijs’

Maandag, 4 september 2023 om 10:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:23

Neymar heeft in gesprek met O Globo teruggeblikt op zijn laatste periode bij Paris Saint-Germain. De 31-jarige steraanvaller omschrijft de situatie waar hij en Lionel Messi in terechtkwamen als 'hel'. In ieder geval Messi verdiende dat niet, zo betoogt Neymar. "Voor alles wat hij is, alles wat hij doet... hij is onterecht behandeld."

Neymar wordt in het interview gevraagd 'of het voetbal eerlijk is geweest tegenover Messi'. De Braziliaan twijfelt. "Ik was erg blij over het jaar dat hij had, maar ook erg verdrietig. Het mes sneed aan twee kanten: hij ging naar de hemel met het Argentijnse nationale team, hij heeft alles gewonnen de afgelopen jaren, maar in Parijs ging hij door een hel. Wij gingen door een hel, zowel hij als ik. We werden boos, omdat we er niet voor niets zijn. We doen ons best om kampioen te worden, om geschiedenis te schrijven. Dat was waarom we weer samen wilden spelen", aldus Neymar.

Messi en Neymar waren in hun twee jaar in Parijs vaak slachtoffer van fluitconcerten. Mede door de slechte band met de supporters besloot het duo deze zomer te vertrekken. "Messi vertrok op een manier die hij niet verdiende", vindt Neymar. "Voor alles wat hij is en alles wat hij doet: iedereen die hem kent, kent hem als een jongen die traint, die vecht en woest wordt als hij verliest. Hij is onterecht behandeld in mijn optiek."

Terugkeer naar Santos

Terwijl Messi naar Inter Miami trok, koos Neymar voor een carrièrevervolg bij Al-Hilal. De Saudi-Arabiërs betaalden negentig miljoen euro om de Braziliaan los te weken uit Parijs. In de toekomst hoopt Neymar bij jeugdliefde Santos terug te keren. "Ik heb nog altijd de droom om ooit in Brazilië te spelen. En natuurlijk is dat bij Santos. Ik weet dat deze uitspraak er een hoop druk op gaat leggen, maar ik schreef het al toen ik wegging. Ik weet niet wanneer, maar ik kan je verzekeren dat ik terugkom", aldus Neymar.