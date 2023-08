Neymar dicht bij overstap naar Al-Hilal: transfersom lijkt bekend

Zondag, 13 augustus 2023 om 21:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:15

Neymar is nu definitief op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain. RMC Sport meldt zondagavond dat Paris Saint-Germain en Al-Hilal een akkoord hebben bereikt over een transfersom van negentig miljoen euro, exclusief bonussen. Eerder op de dag meldde L'Équipe al dat de Braziliaan een akkoord met Al-Hilal heeft bereikt over een tweejarig contract. De interesse van Al-Hilal werd zondag bekend, en sindsdien lijkt het snel te gaan.

Volgens Fabrizio Romano zijn de onderhandelingen tussen Al-Hilal, Neymar en PSG bijna in de afrondende fase aanbeland. "Er moeten wel nog een aantal dingen worden uitgezocht en contracten worden gecontroleerd. De documenten zullen snel worden voorbereid. Bronnen melden dat Al-Hilal de deal binnen 24 uur hoopt af te ronden", aldus de transfermarktexpert. Neymar ligt in het Parc des Princes nog twee seizoenen vast, waardoor Al-Hilal met een transfersom over de brug dient te komen. Die lijkt dus minimaal negentig miljoen euro te bedragen.

Al Hilal are close to completing Neymar Jr deal. There are still things to sort and contracts to check so documents will be prepared soon ???????? #AlHilal Neymar approved the transfer, now up to formal part of the negotiation. Sources feel Al Hilal hope for deal done within 24h. pic.twitter.com/oAdYDXV9W2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

Exit bij PSG al langer issue

Dat Neymar wil vertrekken uit Parijs is een publiek geheim. L'Équipe wist maandag nog te melden dat hij de pesterijen van de supporters van PSG zat is en aan de clubleiding heeft laten weten deze zomer te willen vertrekken. Een terugkeer bij Barcelona werd reeds uitgebreid besproken in diverse buitenlandse media, al was dat volgens RMC Sport geen serieuze optie. Trainer Xavi wilde zaterdag op een persconferentie ook niet dieper ingaan op een eventuele hereniging met Neymar, die de club in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro verliet.

Neymar, die zaterdag ontbrak tijdens het 0-0 gelijkspel van PSG tegen Lorient, miste het tweede deel van afgelopen seizoen door een zware enkelblessure die hij opliep in februari. De flamboyante dribbelaar liet zich opereren en stond daardoor vijftien wedstrijden aan de kant. Neymar werd in de duels die hij wel speelde regelmatig uitgefloten door het publiek in Parijs. Datzelfde gebeurde bij de kampioenshuldiging in eigen stadion. De harde kern van PSG zocht de Braziliaan zelfs op bij zijn riante villa in de Franse hoofdstad om zijn vertrek te eisen.

Recent liet Neymar nog op een Braziliaans YouTube-kanaal weten in Parijs te blijven. "Ik zal er zijn, met of zonder liefde", aldus Neymar bij Caze TV. De recordtopscorer aller tijden van Brazilië lijkt volledig van gedachten veranderd. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde L'Équipe heeft Neymar tijdens de Aziatische voorbereidingstour van zijn club aan de leiding laten weten weg te willen. Dat deed Neymar in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi.

