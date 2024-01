‘Neymar betaalde 150.000 euro in de hoop op strafvermindering Dani Alves’

Dani Alves heeft afgelopen zomer hulp gehad van Neymar terwijl hij in de gevangenis zat. Dat weet het Braziliaanse UOL te melden. Alves zit vast in Barcelona omdat hij ervan wordt verdacht aan het einde van 2022 een 23-jarige vrouw te hebben verkracht in een nachtclub in Barcelona. Neymar zou zijn landgenoot afgelopen zomer hebben geholpen door een bedrag van 150.000 euro over te maken.

Een jaar geleden werd Alves gearresteerd door de politie. Hij zou een vrouw ongevraagd op het toilet onder haar ondergoed hebben betast in Barcelona. Aanvankelijk sprak hij het tegen, maar de rechtsback wijzigde later meerdere keren zijn verklaring.

Inmiddels zit de rechtsback nog steeds vast, in afwachting van zijn straf. UOL weet nu te melden dat Neymar zijn voormalig teamgenoot te hulp zou zijn geschoten, door op 9 augustus van vorig jaar 150.000 euro over te maken naar de Spaanse rechtbank.

Dat bedrag zou zijn bedoeld 'als verzachtende compensatie voor de veroorzaakte schade'. Als Alves uiteindelijk wordt veroordeeld, kan de betaling van dit bedrag ervoor zorgen dat zijn straf wat lager uit zal vallen.

De reden dat Neymar moest worden ingeschakeld, is dat de tegoeden van Alves zijn bevroren. Dat heeft te maken met de scheiding van zijn ex-vrouw Dinorah Santana. Zij klaagt de verdediger nu aan omdat hij de alimentatie niet zou betalen.

Overigens heeft Alves ook nog op een andere manier hulp gekregen van Neymar en zijn familie. Sinds afgelopen zomer is één van de advocaten van Alves namelijk Gustavo Xisto. Die is al lange tijd werkzaam bij een bedrijf van de vader van Neymar.

In november werd bekend dat het Spaanse openbaar ministerie een gevangenisstraf van negen jaar én een schadevergoeding van 150.000 euro tegen Alves eist. Het proces en de uitspraak tegen Alves vinden begin februari plaats.

