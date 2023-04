Newcastle vernietigt Spurs in eerste 20 minuten op zelden vertoonde wijze: 5-0

Zondag, 23 april 2023 om 15:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:45

Newcastle United is op fantastische wijze begonnen aan de kraker tegen Tottenham Hotspur. Binnen negen minuten leidde de ploeg van Eddie Howe al met 3-0. Jacob Murphy opende de score al na iets meer dan een minuut spelen, waarna Joelinton en opnieuw Murphy binnen negen minuten voor een ongekende 3-0 voorsprong zorgden. Alsof dat nog niet bizar genoeg was, zorgde Alexander Isak in minuut achttien en twintig voor de 5-0 tussenstand.

Al na 63 seconden was het raak voor Newcastle. Hugo Lloris kon een schot van Joelinton niet goed wegwerken, waarna Murphy er als de kippen bij was: 1-0. De droomstart van the Magpies kreeg al na vijf minuten een nieuwe dimensie. Dit keer liep Joelinton weg uit de rug van Pedro Porro, omspeelde hij Lloris en was het afronden een koud kunstje: 2-0. Newcastle bleef doordrukken en via de tweede van de middag van Murphy stond het haast ongekend snel 3-0. Murphy beproefde dit keer zijn geluk van afstand en liet Lloris kansloos. In minuut achttien stond het alweer 4-0. Een diepe bal was precies op maat voor Isak: Lloris moest andermaal kansloos toekijken. De 5-0 viel ook van de voet van Isak. Ook dit keer viel zijn schot in de verre hoek binnen.