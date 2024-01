Newcastle veel te sterk voor Sunderland in eerste Tyne-Wear derby sinds 2016

Newcastle United heeft zaterdagmiddag de beladen Tyne-Wear derby op bezoek bij Sunderland gewonnen. In het Stadium of Light werd het 0-3, door een eigen doelpunt van Daniel Ballard en twee goals van Alexander Isak. Door de zege voegt Newcastle zich bij de laatste zestien clubs in de FA Cup, terwijl Sunderland is uitgeschakeld.

Het is een van de bekendste derby’s in Engeland: de Tyne-Wear derby, ook wel de North East derby, tussen Sunderland en Newcastle United. De steden liggen slechts negentien kilometer uit elkaar, wat voor de nodigde rivaliteit zorgt.

Het duel was echter al lange tijd niet meer gespeeld, wat alles te maken had met de degradatie van Sunderland uit de Premier League in 2016. Daardoor vond de laatste Tyne-Wear derby voor zaterdag plaats op 20 maart 2016. In Newcastle upon Tyne eindigde het toen in 1-1.

Een eigen goal van Sunderland ?? Daniel Ballard probeert de bal weg te houden van Alexander Isak, dat lukt. maar schiet hem daarbij wel achter zijn eigen doelman ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #SUNNEW pic.twitter.com/Jf4yDtyOPv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

Zaterdag was het dan eindelijk weer zover. Sunderland begon de wedstrijd met de achttienjarige Jobe Bellingham, het broertje van Real Madrid-speler Jude Bellingham, in de basis. Bij Newcastle startte Sven Botman in het hart van de verdediging.

?????????????????? ???????? ?? Een dramatische start van Sunderland aan het begin van het tweede bedrijf.. De Zweedse spits krijgt de bal cadeau, waarna hij de tweede treffer kan maken voor de bezoekers ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #SUNNEW pic.twitter.com/gSfROcBBYm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2024

Newcastle domineerde het duel in de eerste helft grotendeels en kwam na 35 minuten spelen op een 0-1 voorsprong. Joelinton versnelde aan de linkerkant van het veld en gaf de bal voor richting Isak. In een poging de bal te onderscheppen werkte verdediger Ballard hem echter in eigen doel.

De tweede helft was nog maar dertig seconden oud toen het al 0-2 werd. Pierre Ekwah leed balverlies aan de rand van zijn eigen strafschopgebied. Miguel Almirón – die de bal veroverde – legde vervolgens breed op Isak, en de voormalig Willem II’er schoot raak.

Sunderland probeerde met een antwoord te komen, zag Alex Pritchard de bovenkant van de lat raken, maar kwam vlak voor tijd ook nog op een 0-3 achterstand. Anthony Gordon werd in het strafschopgebied neergehaald door Ballard, waarna Isak de toegekende penalty benutte. Daarmee was de eerste Tyne-Wear derby in bijna acht jaar tijd een prooi voor Newcastle.

