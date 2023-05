Newcastle United zet heel grote stap richting eerste CL-deelname sinds 2003

Donderdag, 18 mei 2023 om 22:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:39

Newcastle United heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de derde plaats en een ticket voor de groepsfase van de Champions League. The Magpies wonnen thuis met 4-1 van Brighton & Hove Albion en hebben met nog twee duels te gaan in de Premier League een voorsprong van vier punten op de vijfde plaats. Newcastle, met Sven Botman in de gelederen, legde met twee doelpunten voor rust de basis voor de belangrijke overwinning in het eigen St' James' Park.

Newcastle toonde de aanvallende intenties in de beginfase en het flink gewijzigde Brighton, met een basisplaats voor Jan Paul van Hecke en de geblesseerde Joel Veltman op de tribune, beperkte zich voornamelijk tot tegenhouden. Dat lukte tot de 21ste minuut. Een hoekschop van Kieran Trippier verdween via de onfortuinlijke Deniz Undav in het doel: 1-0. Newcastle bleef de bovenliggende partij, al leek Brighton met een kleine achterstand de rust in te gaan. Dat veranderde echter toen de mee opgekomen centrumverdediger Dan Burn de bal in de rechterhoek kopte uit een afgemeten vrije trap van Trippier. Een flinke opsteker voor Newcastle en de uitzinnige fans.

?? Newcastle United komt op slag van rust op 2-0 tegen Brighton! De Champions League komt steeds dichterbij voor de ploeg van Sven Botman! ?? https://t.co/Gvsg0UdyQu#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Dl5SHufUTB — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2023

Brighton toonde zich kort na rust een stuk gevaarlijker en dat resulteerde al snel in de aansluitingstreffer. De in de eerste helft nog ongelukkige Undav schoot raak na een slimme steekbal van Billy Gilmour. Newcastle probeerde daarna de marge van twee weer te herstellen en slaagde daar bijna in via een kopbal van Alexander Isak. Doelman Jason Steele lette echter goed op en voorkwam de derde treffer van de thuisclub. Ook Bruno Guimarães faalde in kansrijke positie, waardoor de slotfase spannend bleef en Brighton mocht blijven hopen op een punt.

De fans van Newcastle konden pas in de 88ste minuut opgelucht ademhalen. The Magpies counterden snel en het was Callum Wilson die van binnen de zestien voor de 3-1 zorgde. In de toegevoegde tijd maakte Bruno Guimarães er op aangeven van Wilson zelfs 4-1 van. Vreugdetaferelen op de tribunes, want het behalen van de poulefase van de Champions League is nu wel heel dichtbij voor Newcastle. Komt men de resterende duels met Leicester City (22 mei) en Chelsea (28 mei) goed door, dan wordt voor het eerst sinds 2003 weer deelgenomen aan het miljardenbal.