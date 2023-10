Newcastle United stuurt gedeclasseerd Paris Saint-Germain met 4-1 naar huis

Woensdag, 4 oktober 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:18

Newcastle United heeft woensdagavond een uiterst knappe zege behaald in de Champions League. De ploeg van manager Eddie Howe was op het eigen St. James' Park met liefst 4-1 te sterk voor Paris Saint-Germain. Nog voor rust zorgden Miguel Almirón en Dan Burn voor de dubbele voorsprong. Na de onderbreking maakte Sean Longstaff er al snel 3-0 van, al kwam PSG nog enigszins terug via Lucas Hernández. PSG drong aan, maar kon een nederlaag niet voorkomen en zag hoe Fabian Schär er in blessuretijd zelfs 4-1 van maakte. Newcastle leidt de dans in Groep F met vier punten; PSG volgt met drie.

Aan de kant van Newcastle ontbrak Sven Botman wegens een knieblessure. Het hart van de verdediging werd daardoor gevormd door Schär en Jamal Lascelles. Bruno Guimarães en Sandro Tonali moesten op het middenveld voor de creativiteit zorgen, terwijl spits Alexander Isak werd geflankeerd door Almirón en Anthony Gordon. Bij PSG koos trainer Luis Enrique voor een driemansvoorhoede, bestaande uit Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani en Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé stond achter dat trio geposteerd, terwijl Manuel Ugarte en Warren Zaïre-Emery voor de controle moesten zorgen.

De eerste serieuze mogelijkheid kwam op naam van Dembélé. De vleugelspeler schoot op aangeven van Mbappé net naast. Het enthousiast spelende Newcastle kwam steeds beter in de wedstrijd en zette de Parijzenaren onder druk. Na ruim een kwartier spelen pakten the Magpies de leiding. Een dramatische pass van Marquinhos werd simpel onderschept, waarna Isak stuitte op Gianluigi Donnarumma. De Italiaanse goalie was vervolgens wel kansloos, toen Almirón de rebound tegen de touwen schoot: 1-0.

Aan kansen geen gebrek in de eerste helft. Zo schoot Zaïre-Emery net naast en overkwam Schär hetzelfde aan de andere kant. Vijf minuten voor rust kon St. James' Park wel opnieuw ontploffen. Guimarães gaf, nadat hij van dichtbij al stuitte op Donnarumma, vanaf de zijkant voor op Burn. De verdediger kopte raak, maar het was nog de vraag of Guimarães zijn voorzet uit buitenspelpositie gaf.

De arbiter ging in overleg met de VAR, die na een minuut of drie bepaalde dat het doelpunt rechtsgeldig was, omdat Marquinhos buitenspel ophief: 2-0. PSG drukte in het slot van de eerste helft, maar onder meer Gonçalo Ramos had zijn vizier niet op scherp staan. PSG kwam voor rust uiteindelijk niet tot een schot op doel.

Luis Enrique had in de rust dus wat recht te breien en stuurde zijn ploeg met nieuwe instructies het veld weer op. Het leek effect te hebben, aangezien PSG scherper oogde. De opleving was echter van korte duur. Vijf minuten na de onderbreking maakte Newcastle een einde aan alle onzekerheid. Balverlies van Kolo Muani leidde een Engelse counter in. Longstaff ontving de bal aan de rechterkant en schoot onder Donnarumma door raak: 3-0.

Toch wist PSG zich nog terug in de wedstrijd te knokken. Vijf minuten na de 3-0 kwamen ook de Fransen op het scorebord. Een fraai steekpassje van Zaïre-Emery kwam terecht bij Hernández, die raak kopte: 3-1. PSG kreeg hernieuwde energie, terwijl Newcastle zichtbaar op twee gedachten hinkte. De supporters hielden hun adem in toen Dembélé op weg leek naar de 3-2.

Op het moment van schieten werd hij echter uit balans gebracht door Lascelles, die door zijn heldenrol kon rekenen op een stevig applaus. Dembélé kwam een kwartier voor tijd opnieuw dichtbij, maar Nick Pope had een prima redding in huis. Newcastle gaf de zege niet meer uit handen, ondanks pogingen van Mbappé en Vitinha. Sterker nog: Schär maakte er in blessuretijd zelfs 4-1 van, door heerlijk gekruld raak te schieten.