Newcastle United stelt 60-jarige Haarlemmer aan als baas wereldwijde scouting

Dinsdag, 7 november 2023 om 16:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:33

Marcel Bout is aangesteld als de baas van de wereldwijde scouting bij Newcastle United. Dat weet het Algemeen Dagblad te melden. De zestigjarige Haarlemmer begint per direct bij zijn nieuwe club.

Newcastle wil zich de komende jaren structureel in de top van de Premier League vestigen en Bout moet daar dus een belangrijke rol in gaan spelen. Als Chief Global Scouting moet hij ervoor zorgen dat alle talenten tussen de 16 en 23 jaar bij de club in beeld komen. Daarbij gaat het om spelers die voor het eerste elftal van Newcastle United in aanmerking komen.

Bout is bepaald geen onbekende als hoofd van een scoutingsapparaat. In 2014 kwam hij samen met Louis van Gaal naar Manchester United. Waar Van Gaal voortijdig vertrok, bleef Bout tot vlak voor het aantreden van Erik ten Hag in de zomer van 2022 in functie.

Bout bleef na het ontslag van Van Gaal op verzoek van de club aan Man United verbonden. Van Gaal vond dat prima. Na het voortijdige ontslag van Van Gaal bij Bayern München voltrok zich hetzelfde scenario. Bij het Nederlands elftal maakte Bout analyses voor toenmalig bondscoach Van Gaal.

"Ik ben de afgelopen tijd in contact gekomen met Newcastle", vertelt Bout tegenover het Algemeen Dagblad. "Het gestaag verder uitbouwen van de club spreekt me aan. Ik ben ook blij dat ik terugkeer in Engeland en op het niveau van de Champions League.’’

Bout gaat vanuit Nederland opereren, mede door de relatief korte (vlieg)afstand tussen Newcastle en Nederland. Bout was in Nederland eerder werkzaam bij HFC Haarlem, Feyenoord, FC Volendam, AZ en Telstar. Bout was toen als trainer, assistent-trainer, hersteltrainer, hoofd-jeugdopleiding en scout vaak de rechterhand.

Newcastle komt dit seizoen voor het eerst in lange tijd weer uit in de Champions League. Met vier punten uit drie wedstrijden maken the Magpies nog volop kans op overwintering in het miljardenbal. Dinsdagavond staat de mogelijk cruciale ontmoeting met Borussia Dortmund op het programma. De Duitsers bleken twee weken geleden nog met 0-1 te sterk op St. James' Park.