Newcastle United sloopt Crystal Palace en stijgt naar derde plaats in Premier League

Newcastle United heeft woensdagavond een zeer overtuigende zege geboekt in de Premier League. Op St. James' Park waren the Magpies met liefst 5-0 te sterk voor Crystal Palace. Daarmee stijgen zij naar een razendknappe derde plaats en lonkt Champions League-deelname. Palace staat op plek twaalf stevig in de middenmoot.

Het was Jacob Murphy die de opende score vroeg in de eerste helft. Uit een onmogelijke hoek schoot de Engelsman hoog in het doel raak: 1-0. Twee minuten nadat Palace-ster Eberechi Eze een strafschop miste, maakte Marc Guéhi tot overmaat van ramp een eigen doelpunt: 2-0.

In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Newcastle tot tweemaal toe dodelijk toe. De 3-0 kwam op naam van Harvey Barnes, die zich met een schaar ontdeed van zijn directe tegenstander en met links de verre hoek vond. De 4-0 werd gemaakt door Fabian Schär, die een fijne voorzet van Murphy binnenknikte.

Na rust spaarde Newcastle Palace. Wel werd er nog eenmaal gescoord. Alexander Isak profiteerde van slecht uitverdedigen van Palace en vond de verre hoek met binnenkant rechts: 5-0.