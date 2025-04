Newcastle United-manager Eddie Howe opgenomen in het ziekenhuis

Eddie Howe staat zondag niet langs de lijn tegen Manchester United. Newcastle United maakt bekend dat zijn manager is opgenomen in het ziekenhuis. Wat hem precies mankeert, is vooralsnog onduidelijk.

"De hoofdtrainer van de Magpies werd vrijdagavond laat in het ziekenhuis opgenomen omdat hij zich al een aantal dagen niet lekker voelde", laat Newcastle weten in een statement op zijn website.

"Het medisch personeel heeft Eddie een nacht in het ziekenhuis gehouden voor verdere onderzoeken, die nog gaande zijn. Hij is bij bewustzijn en praat met zijn familie, en hij ontvangt nog steeds deskundige medische zorg."

"Iedereen bij Newcastle United wenst Eddie een spoedig herstel toe. Meer updates volgen te zijner tijd. Jason Tindall en Graeme Jones (assistenten van Howe, red.) zullen het team zondag leiden op St. James' Park, ondersteund door de staf van het eerste elftal."

Howe staat sinds november 2021 onder contract bij Newcastle, dat vorige maand zijn eerste prijs in zeventig jaar won. In de Carabao Cup-finale werd het Liverpool van manager Arne Slot verslagen (1-2).

Newcastle verkeert in blakende vorm en wist, de Carabao Cup-finale meegerekend, zijn laatste vier wedstrijden te winnen. Dankzij die goede reeks is Newcastle momenteel slechts één punt verwijderd van Champions League-kwalificatie.

Howe was er vrijdag al niet bij op de persconferentie, die door zijn afwezigheid werd geleid door Tindall.