Nemanja Matic zorgt voor woede bij eigen club: ‘Volstrekt onbegrijpelijk’

Nemanja Matic heeft woede gewekt bij zijn werkgever Stade Rennes. De Fransen hebben de Serviër al dagen niet kunnen verwelkomen op de training, tot grote verbazing van de club. Rennes noemt het bewust wegblijven van Matic 'volstrekt onbegrijpelijk'. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een vertrekwens met zijn afwezigheid te maken.

"Dit gedrag is volstrekt onbegrijpelijk voor een ervaren speler die tot (medio, red.) 2025 onder contract staat", opent Rennes zijn statement. "De club is natuurlijk gevoelig voor het welzijn van zijn spelers en wil in herinnering brengen dat alle regelingen die nodig zijn voor een goede integratie van Nemanja Matic en zijn entourage in perfecte transparantie zijn uitgevoerd."

"Stade Rennes heeft er altijd alles aan gedaan om zijn spelers, vooral buitenlanders, in de best mogelijke omstandigheden te plaatsen, zodat ze hun talent op het veld kunnen laten zien. De club wacht nu op uitleg van de speler en is vastbesloten om vervolgens alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn belangen te beschermen", sluit de club zijn statement af.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft een vertrekwens van Matic dus te maken met de situatie. De voormalig speler van Vitesse staat in de nadrukkelijke belangstelling van Olympique Lyon, waarmee hij al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt. Lyon bracht al tot tweemaal toe tevergeefs een bod uit bij Rennes.

Matic zou ondertussen al zijn locker hebben leeggemaakt en de WhatsApp-groepschat van de selectie hebben verlaten. L'Équipe wist zelfs te melden dat als Rennes en Lyon niet tot een akkoord komen, Matic overweegt zijn carrière te beëindigen.

De 35-jarige controleur speelt sinds het begin van het seizoen voor Rennes. Matic stond daarvoor onder contract bij AS Roma, waar hij als steunpilaar gold in het team dat de Europa League-finale bereikte. Voor Rennes, de nummer tien van de Ligue 1, kwam hij in de eerste seizoenshelft negentien keer in actie.

Matic droeg in het seizoen 2010/11 een jaar lang het shirt van Vitesse, dat hem huurde van Chelsea. In Arnhem was Matic dat seizoen met 29 wedstrijden een belangrijke kracht. Na zijn tijd in Gelderland kwam hij via Benfica, opnieuw Chelsea en Manchester United in 2022 bij Roma terecht.

