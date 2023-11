Neemt Feyenoord sportieve revanche na de zeperd in Enschede?

Donderdag, 2 november 2023 om 16:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:12

De ijzersterke reeks van Feyenoord in de Eredivisie kwam afgelopen zondag ten einde in Enschede. De regerend landskampioen uit Rotterdam-Zuid verloor namelijk met 2-1 van FC Twente. Hierdoor is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot zeven punten. Tijd voor Feyenoord om sportieve revanche te nemen, te beginnen zaterdag tegen RKC Waalwijk.

Feyenoord kende vorige week de nodige moeite met RKC in de uitwedstrijd in Waalwijk. Dankzij een doelpunt van de inmiddels vertrokken Danilo werd er alsnog met 0-1 gewonnen. Op weg naar de landstitel had het elftal van trainer Arne Slot het in De Kuip een stuk makkelijker, want toen werd RKC met maar liefst 5-1 verslagen. De Waalwijkers azen eveneens op revanche na de 3-2 nederlaag tegen FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker.

