Neemt Feyenoord in de eigen Kuip revanche op Atlético Madrid?

Dinsdag, 28 november 2023 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

Een van de belangrijkste duels van het seizoen dient zich aan voor Feyenoord. Atlético Madrid komt dinsdagavond namelijk op bezoek in De Kuip. De Rotterdammers moeten eigenlijk winnen om mee te blijven doen voor een plaats in de volgende ronde. De ontmoeting in de groepsfase van de Champions League begint om 21:00 uur.

Feyenoord maakte op bezoek bij Atlético indruk, maar verloor desondanks met 3-2. Hierdoor zullen er waarschijnlijk revanchegevoelens leven in de selectie van trainer Arne Slot. De generale was in ieder geval bevredigend, want zaterdag werd in een aantrekkelijke stadsderby met 2-4 gewonnen van Excelsior. Santiago Gimenez was de uitblinker met een hattrick.

