Neefje van Givairo Read blijft tóch behouden voor Ajax: 'Hij is bizar goed, man!'

Nafairon Landvreugd (16) blijft toch bij Ajax, zo weet Ajax Showtime zondag te melden. Voor de jonge buitenspeler was interesse van onder meer Feyenoord, PSV en AZ, maar hij kiest voor een langer verblijf in Amsterdam.

Landvreugd is een talentvolle buitenspeler die momenteel met dispensatie in de Ajax Onder 16 speelt. Binnen Ajax is men echter overtuigd van de kwaliteiten van de jongeling en gaan ze graag met hem door.

Alle grote binnenlandse concurrenten wilden dat plan dwarsbomen, maar dat is dus niet gelukt. Volgens jeugdwatcher Bram Bark kiest Landvreugd voor een langer verblijf bij Ajax.

Eerder besloot de eveneens zestienjarige Jivayno Zinhagel wél om Ajax te verruilen voor een concurrent: Feyenoord. Hij beleeft in Rotterdam een uitstekend debuutseizoen en behoorde afgelopen week zelfs bij de Onder 21, die de wedstrijd om promotie naar de Tweede Divisie verloren van Sparta.

Een leuk feitje is dat Landvreugd het neefje is van Feyenoord Givairo Read, de negentienjarige rechtsback die dit seizoen echt doorbrak bij de nummer drie van de Eredivisie.

"Mijn neefje speelt bij Ajax, Nafairon Landvreugd heet hij. Hij is bizar goed", zei de talentvolle Feyenoorder onlangs bij Matchday. "1-op-1 aan de bal is hij niet normaal goed. Hij is 16, bijna 17, en ik ben zeker trots op hem. Hij zoekt gewoon vier man op."

Read is duidelijk onder de indruk van zijn neefje, laat hij weten. "Ik zie hem vaak. We praten veel over voetbal en ik zie echt dat hij iets speciaals heeft. Wat hij met de bal kan, dat zie je niet vaak op die leeftijd."