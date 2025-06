Nederlandse trainer staat op het punt om assistent te worden van Arne Slot bij Liverpool

Giovanni van Bronckhorst staat op het punt om een contract te tekenen bij Liverpool, zo meldt The Times donderdagavond. De vijftigjarige clubloze oefenmeester moet John Heitinga opvolgen in de technische staf van Arne Slot.

Van Bronckhorst zat sinds november vorig jaar zonder club nadat hij werd ontslagen bij Besiktas. De geboren Rotterdammer vervulde sinds begin dit jaar een functie bij de UEFA, maar gaat nu dus terugkeren in de dug-out.

Slot was na het vertrek van Heitinga naar Ajax op zoek naar een nieuwe assistent. Dirk Kuijt werd door verschillende Engelse media genoemd, maar dat nieuws werd later ontkracht door zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Met Van Bronckhorst heeft Slot zijn technische staf dus weer compleet.

De oud-linksback was één keer eerder in zijn carrière assistent-trainer. Dat was tussen 2011 en 2015, toen hij de rechterhand was van Ronald Koeman en Fred Rutten bij Feyenoord. In 2015 nam hij het stokje over van laatstgenoemde in De Kuip.

Onder Van Bronckhorst won Feyenoord twee bekers, twee Johan Cruijff Schalen en één landstitel. In de zomer van 2019 nam hij, samen met Robin van Persie, afscheid van de Rotterdammers.

Van begin tot eind 2020 stond hij vervolgens aan het roer bij Guangzhou City in China. Tussen november 2021 en november 2022 was hij de eindverantwoordelijke bij Rangers. Vorig jaar nam hij na twintig wedstrijden afscheid bij Besiktas, met wie hij wel de Turkse Super Cup won.