Nederlandse topclubs hebben vanavond belang in bekerfinale 500 km verderop

Zaterdag, 29 april 2023 om 06:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:22

De top van de Eredivisie zal zaterdagavond met extra belangstelling kijken naar de finale in de Coupe de France tussen Nantes en Toulouse. Vanwege de hevige coëfficiëntenoorlog die is losgebarsten tussen Nederland en Frankrijk heeft de Eredivisie belangen in de bekerfinale, die bij winst een ticket voor de groepsfase van de Europa League oplevert.

Het lijkt voor Nederland een stuk gunstiger als Nantes in het Stade de France in Parijs de beker wint en dus na de zomer door Frankrijk wordt afgevaardigd als Europa League-deelnemer. Nantes is bezig aan een slecht seizoen en vecht tegen degradatie. De club staat zes wedstrijden voor het einde op doelsaldo boven de degradatiestreep in de Ligue 1. Nummer zestien Nantes heeft evenveel punten als achtervolger Stade Brest, maar heeft een iets beter doelsaldo van twee goals.

De huidige coëfficiëntenranglijst

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 21,142 107,712 2/7 2. Spanje 15,714 92,141 2/7 3. Duitsland 15,214 83,356 1/8 4. Italië 20,357 79,926 5/7 5. Frankrijk 12,583 61,164 0/6 6. Nederland 13,500 59,900 1/5 7. Portugal 12,500 56,216 0/6 8. België 14,200 42,200 0/6

De onderste vier degraderen naar de Ligue 2. Mocht Nantes de strijd tegen degradatie verliezen, maar de Coupe de France net als vorig jaar op zijn naam schrijven, dan levert Frankrijk dus een tweededivisionist af in Europa. Nantes zal bij degradatie alleen al vanwege de gemiste tv-inkomsten uit de Ligue 1 onherroepelijk achteruitgaan in zijn begroting, terwijl de Fransen op dit moment ieder coëfficiëntenpunt hard nodig hebben om Nederland van plek vijf te houden op de UEFA-ranking. Die plek is cruciaal, want die gaat vanaf het seizoen 2024/25 drie groepsfasetickets plus een toegangsbewijs voor de voorronde van de Champions League opleveren.

Nederland zou Frankrijk al dit seizoen van plek vijf op de ranking kunnen stoten. Het lot van de Eredivisie ligt wat dat betreft volledig in handen van AZ, dat zijn drie (eventueel) resterende wedstrijden in de Conference League dan allemaal moet winnen. De dubbele halve finale is tegen West Ham United, daarna volgt een mogelijke finale tegen Fiorentina of FC Basel. Frankrijk heeft dit seizoen geen Europese deelnemers meer over en kan dus alleen afwachten wat AZ gaat doen.

Mocht Nederland er niet dit seizoen al in slagen om Frankrijk in te halen, dan kan dat volgend seizoen alsnog gebeuren. Voor die strijd vanaf komend seizoen is de Franse bekerfinale van zaterdag dus van belang. Nantes is met een quotering van ongeveer 2.80 licht de underdog bij de bookmakers. Voor winst van Toulouse keren de bookies ongeveer 2.40 maal de inzet uit.