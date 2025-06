Nederlandse topclub hengelt naar de diensten van Nicolò Zaniolo

PSV gaat een poging wagen om Nicolò Zaniolo binnen te halen, zo weet ESPN te melden. De Italiaan moet deze zomer overkomen van Galatasaray. PSV sprak al met zijn entourage en heeft hem een plan voorgelegd.

PSV deed hem al een aanbod, maar krijgt volgens de sportzender concurrentie vanuit de Bundesliga. Toch staat Zaniolo niet onwelwillend tegenover een overstap naar Eindhoven, zo luidt de berichtgeving.

Zaniolo brak door bij AS Roma. Voor de Romeinen speelde hij 128 duels. Hij maakte 24 doelpunten voor de club en was daarnaast goed voor 18 assists. In Nederland zullen mensen hem vooral kennen van het winnende doelpunt in de Conference League-finale tegen Feyenoord.

Na zijn periode bij AS Roma, verkaste hij voor vijftien miljoen euro naar Galatasaray. Daar werd hij na een half jaar meteen verhuurd aan Aston Villa. In totaal miste hij door blessures 132 wedstrijden in zijn loopbaan.



Zaniolo speelde dit seizoen op huurbasis voor respectievelijk Atalanta en Fiorentina. Hij kwam in 23 Serie A-duels tot twee doelpunten en twee assists. In de zomer keert hij terug naar Galatasaray.

De 25-jarige aanvallende middenvelder annex rechtsvoor is daarnaast international van Italië. Voor het nationale elftal kwam hij negentien keer in actie. Zijn laatste interland dateert van 24 maart 2024. Toen werd er met 2-0 gewonnen van Ecuador.

PSV houdt rekening met een vertrek van Malik Tillman. De Amerikaanse middenvelder geniet interesse van Bayer Leverkusen. Daarnaast lijkt Noa Lang naar Napoli te vertrekken, staat Johan Bakayoko in de belangstelling van een groot aantal clubs en heeft Ivan Perisic nog altijd niet verlengd.

Reactie Rik Elfrink

Volgens Rik Elfrink is Zaniolo 'totaal niet in beeld'. Het is volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad 'complete onzin'. "Wellicht is hij aangeboden en dan ben je al snel in beeld tegenwoordig. Ik ga niet elk gerucht ontkrachten, maar dit is complete onzin."