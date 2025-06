Nederlandse pers wil maar één ding weten van Reiziger: 'Blunder dat Meerdink is thuisgelaten?'

Jong Oranje begon zondag nog voortvarend in de groepswedstrijd tegen Jong Denemarken en leidde na twintig minuten met 1-0. Desondanks stapte het team van bondscoach Michael Reiziger met een 1-2 nederlaag van het veld in Slowakije. De verliezende en teleurgestelde trainer schoof na afloop aan voor de persconferentie.

''Nederland kijkt mee en ziet Jong Oranje al die kansen missen. Dan wordt er toch gewezen naar Mexx Meerdink. Snap je dat?'', kreeg Reiziger voorgelegd tijdens het persmoment.

''Ja. We hebben daarvoor ook 33 goals gemaakt. Dus daar ligt het niet aan'', wordt de keuzeheer van Jong Oranje onder meer geciteerd door ESPN.

''Meerdink was aan het vlammen aan het einde van het seizoen. Dat mensen het onbegrijpelijk vinden dat hij is thuisgelaten'', probeert de desbetreffende verslaggever het nog een keer.

''Ik ga vaak niet met de waan van de dag mee. We hebben 33 goals gemaakt en jongens die het heel goed hebben gedaan. En natuurlijk speelt Meerdink de laatste maand heel goed, maar dat hebben wij daarvoor ook gedaan'', zo benadrukt Reiziger nog maar eens.

De bondscoach gaat tot slot in op de stelling of hij het een blunder vindt dat Meerdink is gepasseerd. ''Nee hoor. Zeker niet.''

Reiziger koos tegen Jong Denemarken voor Noah Ohio als aanvalsleider, al werd de spits van FC Utrecht wel voortijdig naar de kant gehaald. De aanvoer vanaf de flanken kwam van Ernest Poku (rechts) en Ruben van Bommel (links).