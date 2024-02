Nederlandse ochtendkranten zien vier dissonanten bij aanvallend PSV

PSV heeft na het 1-1 gelijkspel in het heenduel met Borussia Dortmund zeker nog perspectief om de kwartfinales van de Champions League te bereiken, zo concluderen de Nederlandse ochtendkranten woensdagochtend. De media zagen enkele aanvallers teleurstellen, maar er is ook lof voor het centrale duo, dat bestond uit Olivier Boscagli en Jerdy Schouten.

“Droom PSV nog levend”, kopt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De Journalist zag dat de ploeg van trainer Peter Bosz Borussia Dortmund voetballend goed partij gaf, maar dat het in de laatste fase wat minder overtuigend was. Kapteijns stipt aan dat Johan Bakayoko, Malik Tillman en Ismael Saibari te slordig met hun kansen omgingen.

Collega Valentijn Driessen schrijft in zijn column voor de ochtendkrant dat vooral Hirving Lozano en Bakayoko onder de maat acteerden. Ook baart het de chef voetbal van De Telegraaf zorgen dat Luuk de Jong, die vanaf de strafschopstip de 1-1 maakte, nauwelijks in het stuk voorkwam. “Vandaar dat PSV een moeilijke en frustrerende avond beleefde zonder overwinning”, aldus Driessen.

In de ogen van Rik Elfrink, clubwatcher namens het Algemeen Dagblad en het Eindhovens Dagblad, had PSV op basis van het vertoonde spel recht op een gelijkspel, maar wacht het over drie weken in Dortmund wel een ‘helse klus’ om een plek in de kwartfinales in de wacht te slepen.

De journalist is lovend over het centrale duo van PSV. “Boscagli strooide gisteravond met fraaie passes en was net als Jerdy Schouten een van de uitblinkers bij PSV.” Elfrink zag Bakayoko, Lozano en Tillman niet hun meest gelukkige avond beleven. “Bakayoko mocht zich enigszins verschonen omdat hij wegens ziekte een paar dagen afwezig was geweest.”

In De Volkskrant zijn er complimenten voor de aanvalsdrift en het lef waarmee PSV voetbalde tegen Borussia Dortmund. “Maar de goede bedoelingen smoorden in onzuiverheid, in te graag willen en daardoor het overzicht missen, de technische handelingen veronachtzamen of te slecht beheersen.”

Er wordt aangestipt dat Bakayoko net de finesse en de rust bij de afronding miste. “Exemplarisch eigenlijk voor het enerverende, maar van beide zijden slordige gevecht. Het is ook jammer dat Hirving Lozano nog niet de Lozano is van zijn eerdere periode in Eindhoven.”

Trouw zag zowel Bakayoko als Lozano eveneens geen sterke wedstrijd spelen. Ook is de krant - net als alle andere ochtendkranten - van mening dat PSV dankzij een dubieus gekregen strafschop een nederlaag wist te voorkomen.