Nederlandse ochtendkranten zien gewaardeerde kracht door het ijs zakken bij PSV: 'Veelzeggend'

Supporters van PSV kunnen de Nederlandse ochtendkranten woensdag beter overslaan. Een dag na de historische 1-7 nederlaag tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League trekt het Nederlandse journaille diverse pijnlijke conclusies.

PSV is al weken geen schim van zichzelf en dat bereikte dinsdagavond een nieuw dieptepunt. In eigen huis werd de ploeg totaal vernederd door Arsenal, waardoor ook de kansen op een langer Champions League-avontuur nihil zijn geworden. Volgende week zal het tripje naar Londen voor PSV dan ook een heel zure worden.

In de Nederlandse ochtendkranten wordt Ryan Flamingo (22), de absolute dissonant bij PSV en het lachertje van de Engelse pers, nog enigszins gespaard. “Flamingo’s vormdip is verklaarbaar in zijn eerste seizoen bij een topclub”, schrijft journalist Bart Vlietstra van de Volkskrant.

Vlietstra begrijpt echter niets van het totale verval bij een van de internationals van PSV. “Hoe Jerdy Schouten ballen verloor, dat was bijna onvoorstelbaar voor wie de middenvelder in zijn eerste anderhalf jaar PSV en ook op het EK zag voetballen.”

Ook de meest spraakmakende PSV’er kwam tekort op dit podium, zo concludeert Vlietstra. “Lang mist, net als anderen, simpelweg power en inhoud.” De journalist noemt Ivan Perisic ‘wederom’ de beste speler van PSV.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat het elftal van Peter Bosz op genadeloze wijze dronken werd getikt. Daarbij zoomt hij in op een routinier, die deelde in de malaise.

“Bij de 1-6 werd doelpuntenmaker Martin Ødegaard helemaal niet meer aangepakt en ging ook keeper Walter Benítez door de ondergrens”, aldus Elfrink. Vlietstra duidde deze fout van de Argentijn aan als ‘slippertje’.

Journalist Jeroen Kapteijns omschrijft de kansloze avond voor Benítez middels een pijnlijk feitje. “Veelzeggend voor het openhuisvoetbal dat PSV momenteel speelt, is dat doelman Walter Benítez pas in de 55ste minuut de eerste redding had die er een beetje toe deed, terwijl hij toen al vijf keer had moeten vissen.”

“De return volgende week in Londen is er een voor de statistieken”, concludeert Kapteijns, die werkzaam is voor De Telegraaf. De terugwedstrijd tussen Arsenal en PSV wordt volgende week op woensdag 12 maart gespeeld.