Nederlandse leegloop bij Atalanta? ‘Interesse voor Koopmeiners én collega’

Juventus wil Teun Koopmeiners na dit seizoen overnemen van Atalanta. Met dat nieuws pakken de Italiaanse media uit. De Oude Dame heeft liefst 40 miljoen euro over voor de diensten van de 25-jarige middenvelder uit Castricum. Mitchel Bakker zou al deze winter kunnen vertrekken uit Bergamo: AS Roma wil de 23-jarige vleugelverdediger uit Purmerend op huurbasis overnemen.

Onder meer Sky Sport Italia en transfermarktexpert Gianluca Di Marzio schrijven over Koopmeiners, die nog tot medio 2027 vastligt in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Juve zou bereid zijn om in de zomer van 2024 zo’n 40 miljoen euro over te maken naar Atalanta.

Dat bedrag kan middels bonussen in de toekomst nog oplopen. Koopmeiners zelf ziet het wel zitten om een transfer naar Juventus te maken. De twintigvoudig international van Oranje heeft het naar zijn zin in de Serie A en ziet de grootmacht uit Turijn als een stap omhoog.

Juventus wil Koopmeiners deze week overtuigen om te wachten op een zomerse transfer. Tevens ziet Atalanta de middenvelder liever niet tussentijds vertrekken. Koopmeiners speelt sinds 2021 voor de nummer vijf van de Serie A, die hem destijds voor 14 miljoen euro overnam van AZ. In 104 officiële duels was de linkspoot goed voor 21 doelpunten en 12 assists.

Bakker

Jeugdinternational Bakker vertrekt mogelijk deze winter al bij Atalanta. De linksback komt onder trainer Gian Piero Gasperini nauwelijks aan de bak in Bergamo en Roma wil een uitweg bieden. I Giallorossi willen het jeugdproduct van Ajax huren, zo meldt transferjournalist Nicolò Schira dinsdagavond. Eerder sloeg Bakker een huurvoorstel van AC Monza af. De linkspoot beschikt bij Atalanta over een contract tot medio 2027.

Aflopende contracten

Tot slot lijken ook Hans Hateboer (30) en Marten de Roon (32) hun laatste maanden als speler van Atalanta in te gaan. De contracten van de Nederlanders lopen eind juni af. De Roon werd in de voorbije maanden gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdamse club is met de komst van Jordan Henderson al voorzien van een ervaren controleur. De Roon, nog steeds basisspeler bij Atalanta, staat inmiddels op 325 officiële wedstrijden namens zijn club.

Hateboer, die dit seizoen veelvuldig kampt met blessureleed, werd juist weer genoemd als goedkope optie voor Juventus. De rechtervleugelverdediger speelde in de afgelopen jaren liefst 226 officiële wedstrijden voor Atalanta. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt getaxeerd op 4 miljoen euro, terwijl De Roon nog altijd 8 miljoen euro waard zou zijn.

