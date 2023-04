Nederlandse journalisten komen Stadio Olimpico niet in: paspoorten ingenomen

Donderdag, 20 april 2023 om 20:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:28

De aanloop richting het duel tussen AS Roma en Feyenoord verloopt zeer chaotisch. De Nederlandse pers wordt door de Italiaanse politie tegengehouden rond het Stadio Olimpico, zo melden meerdere journalisten donderdagavond op Twitter. De lokale autoriteiten zouden de paspoorten van meerdere Nederlanders tijdelijk hebben ingenomen. Onder meer journalisten Dennis van Eersel en Arman Avsaroglu doen hun beklag op sociale media.

Van Eersel, die in het stadion aanwezig is voor het radioverslag van de return in de kwartfinale van de Europa League, meldt op Twitter dat hij na veel problemen rond de ingang het stadion is binnengekomen. "We zijn binnen, maar vraag niet hoe", stelt de verslaggever. Tegelijkertijd is het nog onduidelijk of Avsaroglu, aanwezig namens de NOS, erin is geslaagd om binnen de hekwerken van het Stadio Olimpico te komen.

Zelden vertoond dit. Nederlandse pers wordt door Italiaanse politie tegengehouden bij ingang stadion AS Roma. Paspoorten nu al ruim kwartier ingenomen door Italiaanse politie. — Arman Avsaroglu (@ArmanAvsaroglu) April 20, 2023