Nederlandse investeerder wil Vitesse overnemen; redding lijkt nabij

Een Nederlandse investeerder staat klaar om Vitesse over te nemen en ook nog een groot deel van de huidige schulden van de club voor zijn rekening te nemen. Het zou gaan om een investeerder uit Gelderland, melden bronnen aan Omroep Gelderland.

Een buitenlands bedrijf is naar verluidt bereid om precies hetzelfde te doen, maar de voorkeur van Vitesse gaat uit naar een Nederlandse investeerder. Het is nog altijd niet zeker of de gedegradeerde Arnhemse voetbalclub volgend seizoen uit mag komen in de Keuken Kampioen Divisie.

De niet nader genoemde Nederlandse investeerder zou bereid zijn om een tekort van ongeveer zes miljoen euro voor volgend seizoen af te dekken. Het komt voor Vitesse precies op het juiste moment, aangezien de Arnhemmers tot maandag 17 juni hebben om voor komend seizoen een sluitende begroting in te leveren bij de licentiecommissie.

Ook een ander 'groot probleem' is volgens Omroep Gelderland bijna verholpen. Vitesse moet een deal sluiten met de Amerikaan Coley Parry, de grootste schuldeiser. Met hem nadert een akkoord.

Als de Nederlandse partij het tekort voor volgend seizoen afdekt, zal de licentiecommissie daar mee kunnen leven. Een eis van de beoogde nieuwe investeerder is wel dat de problemen uit het verleden worden opgelost. En dat wil ook de KNVB zwart op wit zien. Het gaat over de leningen van Parry, die Vitesse tevergeefs probeerde over te nemen en in de tussentijd miljoenen in de club pompte.

Er ligt nog altijd een schuld van 14,3 miljoen met boeteclausules bij Vitesse van Parry. Indien Vitesse niet tot een schikking komt, raakt het de proflicentie (voorlopig) kwijt. Door in dat geval in hoger beroep te gaan kan Vitesse nog tijd kopen. Uiterlijk halverwege juli moet voor de KNVB duidelijk zijn welke clubs komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie spelen.

De kans dat er de licentiecommissie maandag al een uitspraak doet over de proflicentie van Vitesse is erg klein, meldt Omroep Gelderland. De commissieleden zullen alles eerst moeten bestuderen en de betrouwbaarheid van de Nederlandse investeerder checken.

