Nederlandse darters doen tijdens WK beroep op voormalig Oranje-international

Vrijdagavond start het WK Darts. Naast de darters ook een spannend moment voor Dirk Marcellis. De voormalig verdediger van AZ en PSV heeft een carrièreswitch gemaakt en richt zich tegenwoordig op de mentale ondersteuning van topdarters.

Marcellis won gedurende zijn actieve loopbaan meerdere prijzen. Zo werd hij landskampioen met PSV en won hij met de Eindhovenaren tevens de Johan Cruijff Schaal. Met AZ voegde hij de TOTO KNVB Beker toe aan zijn palmares.

Tegenwoordig richt Marcellis zich namens De Talentenacademie op de mentale weerbaarheid van darters. "Waar prestaties geleverd moeten worden, daar helpen wij. Dan maakt het niet uit welke persoon of welke sport dat is. Wij leveren maatwerk en kijken naar: wie ben je? Mooi dat we dat nu ook kunnen doen voor de TOTO Dart Kings", citeerde het Algemeen Dagblad onlangs.

TOTO Dart Kings is het Nederlandse team dat bestaat uit Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Vincent van der Voort. Op laatstgenoemde na beginnen zij vrijdag allemaal aan het WK in Alexandra Palace in Londen.

"Heel globaal gaat het erom: hoe ga je om met druk? Hoe kun je blijven presteren en wat heb je daarvoor nodig?", aldus Marcellis. "Toen ik negentien was, ging het wat minder met mij en heb ik ook met iemand gesproken. Nu werk ik er zelf. Maar het is héél persoonlijk wat iedereen nodig heeft. Het is niet zo dat je zegt: dit en dit heb je nodig."

In totaal doen aan het WK Darts twaalf Nederlanders mee. Naast bovengenoemde namen maken ook Richard Veenstra, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Christian Kist, Berry van Peer en Wessel Nijman hun opwachting.

