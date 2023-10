Nederlandse dagbladen smullen van actie Simeone na Atlético - Feyenoord

Donderdag, 5 oktober 2023 om 07:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:42

Feyenoord mag trots zijn op wat het woensdag heeft laten zien zien tegen Atlético Madrid (3-2 verlies). Dat is het oordeel van de Nederlandse dagbladen. De bladen zagen de Rotterdammers zich kranig weren en concluderen dat ze slechts in effectiviteit zijn afgetroefd door de Spaanse opponent. Het 'slappe handje' van Diego Simeone aan Arne Slot na afloop was wat dat betreft tekenend, zo klinkt het.

Feyenoord kwam tot tweemaal toe op voorsprong in Cívitas Metropolitano, maar ging door een dubbelslag rondom de rust (doelpuntenmakers: Álvaro Morata en Antoine Griezmann) alsnog ten onder. Dat mag vleugelaanvaller Yankuba Minteh deels aangerekend worden, schrijft Valentijn Driessen namens De Telegraaf.

"Yankuba Minteh verprutste twee zekere treffers", aldus Driessen. "Vooral de één-tegen-één-situatie met doelman Jan Oblak had moeten resulteren in een verdiende 3-3. Waar de Gambiaan zich zaterdag nog zo koelbloedig toonde oog in oog met Go Ahead Eagles-keeper Jeffrey de Lange; in Metropolitano kwam Oblak als winnaar uit de tweestrijd tevoorschijn."

Het gebrek aan effectiviteit was volgens Driessen dan ook 'het enige wat de Rotterdammers de das om deed' in Madrid. Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad deelt die observatie. Laatstgenoemde keek met speciale belangstelling naar de reactie van Simeone na afloop van het duel.

"Duizenden aanhangers zagen uiteindelijk dat Simeone met gebalde vuisten, na een slap handje aan Slot, de tunnel indook na het laatste fluitsignaal van de Fransman François Letexier", schrijft Gouka. "Volle kracht achteruit tegen de kampioen van de Eredivisie? Het zal allemaal wel, zal de Argentijn hebben gedacht." Bart Vlietstra van de Volkskrant zoomt in op hetzelfde moment. "Hoofdschuddend dook Simeone de catacomben in na een snel handje aan Slot te hebben gegeven. Hij wist dat hij goed was weggekomen."

Uitblinkende Zerrouki

Vlietstra is benieuwd hoe de kaarten erbij zouden liggen als beide teams met hun sterkste elf waren aangetreden. Van alle 'B-keuzes' werd hij het meest verrast door Ramiz Zerrouki. "Hij was van de middenvelders de beste, met volwassen keuzes met en zonder bal en soms een functioneel poortje. Best opvallend, want Zerrouki stond hiervoor pas eenmaal in de basis bij Feyenoord en werd toen snel gewisseld. Mats Wieffer en Quinten Timber hebben fysiek en technisch enorme mogelijkheden, maar missen vaak nog de rust in hun hoofd."

Na twee duels gloort er nog altijd hoop op Champions League-overwintering bij Feyenoord. De Rotterdammers staan met drie punten derde, achter Atlético en Lazio, die beide vier punten verzamelden. Celtic, de ploeg waartegen Feyenoord wél wist te winnen (2-0), pakte nog geen enkel punt.