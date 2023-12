Nederlands voetbal kan komende zomer bonus van 28,25 miljoen binnenhalen

Zaterdag, 2 december 2023 om 14:46 • Mart Oude Nijeweeme

De UEFA heeft het prijzengeld bekendgemaakt voor het EK komende zomer. In totaal is met het eindtoernooi 331 miljoen euro gemoeid, hetzelfde bedrag als vier jaar geleden. De uiteindelijke winnaar kan ruim 28 miljoen euro tegemoetzien.

Landen die deelnemen aan het EK kunnen een gegarandeerd bedrag tegemoetzien van 9,25 miljoen euro. Voor 21 landen staat hun deelname aan het eindtoernooi vast. De laatste drie tickets worden vergeven via een play-off-systeem.

Voor iedere overwinning die wordt geboekt op het EK mogen de landen één miljoen euro bijschrijven, een gelijkspel levert vijfhonderdduizend euro op. In de poulefase kan dus maximaal drie miljoen euro verdiend worden, daar het EK wordt gespeeld met zes poules, bestaande uit vier landen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe verder een land komt in het toernooi, hoe hoger de bonussen worden. Plaatsing voor de achtste finales levert anderhalf miljoen euro op, de kwartfinale tweeënhalf miljoen euro en de halve finale vier miljoen euro.

Onder de uiteindelijke finalisten wordt dertien miljoen euro verdeeld. De verliezend finalist krijgt vijf miljoen euro, de winnaar acht miljoen. Mocht een land er dus in slagen om alle poulewedstrijden te winnen én de beker mee naar huis te nemen, dan wacht een bonus van 28,25 miljoen euro.

Het EK behoort daarmee niet tot het meest lucratieve toernooi ooit. Tijdens het WK in Qatar vorig jaar werd 440 miljoen dollar (424 miljoen euro) verdeeld onder de deelnemende landen. Dat was 28 miljoen euro meer dan de vier jaar ervoor.

Het prijzengeld voor het EK is zaterdag in Hamburg goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de UEFA. Later op de avond zal in de Duitse stad de loting plaatsvinden voor het EK. Hamburg is aangewezen als een van de speelsteden voor de groepsfasewedstrijden.