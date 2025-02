Nederlands elftal wijkt voor interland mogelijk uit naar totaal ander stadion

Het Nederlands elftal gaat mogelijk een interland in de Euroborg spelen. De KNVB heeft het stadion aangewezen als onderkomen voor de mogelijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta op 10 juni. De doorgang van die wedstrijd is afhankelijk van het resultaat van Oranje in de Nations League.

Het Nederlands elftal speelt in maart tegen Spanje voor de Nations League met als inzet een plaats bij de laatste vier van dat toernooi. Wanneer Oranje de Spanjaarden weet te verslaan, speelt het in de interlandperiode in juni de finaleronde van de Nations League.

Als het Nederlands elftal in maart in de kwartfinales wordt uitgeschakeld door Spanje staat op dinsdag 10 juni een WK-kwalificatieduel met Malta op het programma in Euroborg.

De thuishaven van FC Groningen was nog nooit eerder het decor van het Nederlands elftal van de mannen. Wel kwamen de Oranje Leeuwinnen meerdere malen in actie op de Groningse grasmat.

Stadion Oosterpark – het onderkomen waar FC Groningen tot en met december 2005 speelde – was tweemaal eerder het decor voor een wedstrijd van Oranje. In 1981 werd met 3-0 gewonnen van Cyprus. Geboren Groningers Hugo Hovenkamp en Dick Nanninga waren de twee doelpuntenmakers.

Twee jaar later, in 1983 was IJsland de tegenstander. De gebroeders Erwin en Ronald Koeman, opgegroeid in Groningen, stonden in de basisopstelling. De huidige bondscoach Ronald Koeman was toen in de 3-0 overwinning een van de doelpuntenmakers met zijn eerste interlanddoelpunt.

Ook topscorer aller tijden van FC Groningen Peter Houtman scoorde, uit een assist van Erwin Koeman, in het duel. Voormalig FC Groningen speler Bud Brocken debuteerde in dat duel voor Oranje.