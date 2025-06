Peter van der Veen, bondscoach van het Nederlands elftal Onder 19, is trots op zijn ploeg, zo vertelt hij bij de podcast van FC Afkicken. Het was zijn laatste kunstje, want hij vertrekt aan het eind van de maand in goed overleg bij de KNVB.

Door een krappe 1-0 zege op de leeftijdsgenoten van Spanje in de finale kroonde Oranje zich donderdag voor het eerst in de geschiedenis tot Europees kampioen.

Een historische prestatie, die ook zodoende werd gevierd door Van der Veen, zijn collega's en zijn spelers. Een dag later is hij telefonisch te gast bij de podcast FC Afkicken.

Het ging in de vaderlandse media gedurende het EK veel over Kees Smit, die later ook als beste speler van het toernooi werd gekroond. Bij de mannen van de podcast leeft de vraag wie nog meer indruk heeft gemaakt op het eindtoernooi.

“Wie het pareltje van deze selectie is? Als ik er eentje moet noemen, is dat Precious Ugwu", antwoordt Van der Veen. Het Ajax-talent vertrekt naar FC Volendam, zo maakten de Amsterdammers vrijdag wereldkundig.

"Hij heeft alle spitsen bijna uitgeschakeld, met heel clean verdedigen", is de vertrekkende bondscoach lovend. "Het is echt nog een hele ouderwetse verdediger, die ook goed aan de bal is, goed atletisch vermogen heeft. Het is ongelooflijk wat voor toernooi hij heeft gespeeld."

In de media klonken bovendien geluiden dat sommige jongens van de Onder 19-lichting niet misstaan hadden bij Jong Oranje, dat door Engeland werd verslagen in de halve finale van het EK Onder 21. "Dat had gekund, natuurlijk", erkent Van der Veen.

"Maar Michael (Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, red.) heeft altijd eerste keus. We hebben alleen een gesprek gehad over Givairo Read, om hem aan te laten sluiten. Maar dat hebben we bij Givairo zelf neergelegd en die heeft voor ons gekozen. Dat hij die beker omhoog mag halen is natuurlijk geweldig. Het is een mooie keuze geweest van hem.”