Nederlands elftal krijgt wéér een afmelding: debuut voor Hato komt dichterbij

Zondag, 12 november 2023 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Nathan Aké heeft zich afgemeld voor de komende twee interlands met het Nederlands elftal. De verdediger van Manchester City liet de zinderende topper tegen Chelsea (4-4) al lopen vanwege een blessure en heeft Ronald Koeman laten weten zich komende periode op zijn herstel te richten.

Voor Koeman wordt het puzzelen achterin. Opmerkelijk genoeg zijn de eerste drie opties achterin voor de positie van linkercentrale verdediger nu geblesseerd: naast Aké meldden ook Tottenham Hotspur-verdediger Micky van de Ven en Sven Botman van Newcastle United zich af.

Koeman roept geen extra vervanger op. Voor Jorrel Hato lonkt daardoor zijn debuut in Oranje. De zeventienjarige verdediger van Ajax zit voor het eerst in de definitieve selectie van het Nederlands elftal en lijkt alleen Daley Blind (Girona) voor zich te hebben op de positie links centraal.

Een optie zou voor Koeman kunnen zijn om voor de komende interlands met twee in plaats van de nu gebruikelijke drie centrumverdedigers te gaan spelen. In dat geval is ook Virgil van Dijk een optie. De rechtsbenige verdediger van Liverpool speelt graag aan de linkerzijde van het centrum in een viermansdefensie.

Nederland speelt komende week de laatste twee EK-kwalificatieduels van deze campagne. Tegen Ierland (thuis) en Gibraltar (uit) moet kwalificatie voor de eindronde definitief worden veiliggesteld. Oranje heeft overigens een zeer gunstige uitgangspositie en mag zelfs tegen puntenverlies aanlopen.

Volledige selectie Oranje:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Justin Bijlow (Feyenoord).

Verdedigers: Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Stefan de Vrij (Internazionale), Jorrel Hato (Ajax).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Jerdy Schouten (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).