Nederlands elftal krijgt afmelding van geblesseerde speler voor Nations League-wedstrijden tegen Spanje

Bondscoach Ronald Koeman kan voor de dubbel van het Nederlands elftal tegen Spanje geen beroep doen op Jerdy Schouten, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De middenvelder van PSV heeft zich zaterdag afgemeld vanwege knieklachten.

Vooralsnog wordt geen vervanger opgeroepen, waardoor de selectie nu uit 23 spelers bestaat.

Schouten zal daardoor ook de competitiewedstrijd van PSV op bezoek bij RKC Waalwijk moeten missen. De middenvelder hoopt over twee weken in actie te kunnen komen in de topper tegen Ajax.

“Het is gelukkig niet iets wat me maanden aan de kant zal houden, maar helaas is het niet mogelijk om de komende wedstrijden op het veld te staan”, zegt Schouten op de website van PSV.

“Ik baal er wel enorm van dat ik er niet bij kan zijn tegen RKC en daaropvolgend ook niet bij Oranje”, aldus Schouten.

Oranje treft Spanje donderdag 20 maart in De Kuip voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Nations League. Drie dagen later, op zondag 23 maart, vindt in Mestalla in Valencia de return tegen de Europees kampioen plaats.

Mocht Nederland het tweeluik met Spanje overleven, dan plaatst het land zich voor de Final Four. De eindronde van de Nations League vindt plaats in juni.