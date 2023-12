Nederlands elftal is ‘niet kansloos’ op EK in Duitsland: ‘Moeilijk te verslaan’

Oranje is 'niet bij voorbaat kansloos' voor de titel op het EK in Duitsland volgend jaar, zo denkt Patrick Lodewijks. De keeperstrainer van het Nederlands elftal gaat in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad in op de kansen van Oranje en is positief gestemd.

Lodewijks is sinds januari van 2023 in dienst als keeperstrainer bij Oranje. De 56-jarige Eindhovenaar werd destijds door bondscoach Ronald Koeman aan diens technische staf toegevoegd.

Sindsdien heeft Lodewijks de Nederlandse doelmannen onder zijn hoede, iets wat hij in de twee eerdere periodes ook al had. Eén keer eerder maakte hij een eindtoernooi mee met Oranje, tijdens het EK van 2021.

"Corona leidde af, ik ben denk ik in veertig dagen dertig keer getest", vertelt Lodewijks over dat toernooi. "In het begin moest ik nog kokhalzen en gingen mijn ogen tranen, maar op een gegeven moment gebeurde dat niet meer omdat ik er zo aan gewend was." De oud-speler van PSV, FC Groningen en Feyenoord kijkt uit naar een 'normaal' EK.

"Ik hoop dat iedereen fit is, dan denk ik dat we moeilijk te verslaan zijn. Ik zeg niet dat we zomaar Europees kampioen gaan worden, zeker niet. Maar ik vind ons niet bij voorbaat kansloos"

Ter voorbereiding op het EK in Duitsland volgt Lodewijks alle wedstrijden van de keepers die kans maken op een plekje in de selectie van Oranje, zo vertelt hij. "Soms speelt er eentje om 19.00 uur in Nederland en een om 21.00 uur in Duitsland, die kijk ik dan achter elkaar."

In maart beslissen Lodewijks en Koeman welke doelmannen er mee gaan naar het EK. In de laatste selectie van Oranje viel de keuze op Bart Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow, maar ook onder meer Nick Olij komt in aanmerking.

