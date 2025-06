Nederlands elftal is grote stap dichter bij WK-deelname dankzij resultaat bij Finland - Polen

Het Nederlands elftal is een grote stap dichter bij een ticket voor het WK 2026. Niet alleen vanwege de eigen zege op Malta (8-0), maar ook door het resultaat bij het andere duel in Groep B tussen Finland en Polen. De Polen verloren zonder spits Robert Lewandowski met 2-1, waarmee de weg naar het WK geplaveid wordt voor Oranje.

Lewandowski kondigde afgelopen zondag plotseling aan te stoppen als international vanwege een conflict met bondscoach Michal Probierz. De Poolse superspits is alleen bereid terug te keren als de zittende oefenmeester vertrekt.

Hoewel Polen vanaf de eerste speelminuut de aanval zocht, was het Finland dat de eerste treffer noteerde. Doelman Skorupski verspeelde de bal en ging vervolgens zelf in de fout. Arbiter João Pinheiro kende een strafschop toe, en die werd dankbaar benut door Palermo-spits Joel Pohjanpalo: 1-0.

Polen bleef de bovenliggende partij, maar het team van Probierz slaagde er niet in de gelijkmaker te noteren. Aan de overzijde was het in de 64ste speelminuut daarentegen opnieuw raak. Go Ahead-aanvaller Oliver Antman brak door over de linkerflank en legde de bal uitstekend breed op Benjamin Källman, die van dichtbij de 2-0 aantekende.

Enkele minuten daarna volgde wel de Poolse aansluitingstreffer. Na een verre inworp kregen de Finnen de bal niet uit de eigen zestien. De bal belandde voor de voeten van Jakub Kiwior, die doelman Lukás Hrádecky passeerde: 2-1.

Nadien werd de wedstrijd lang stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in Helsinki gebracht en de spelers hebben bijna drie kwartier binnen gezeten. Na de hervatting in de zeventigste minuut werd er geen doelpunt meer genoteerd.

Het resultaat is zeer gunstig voor het Nederlands elftal, dat zelf al zijn uitwedstrijd won van Finland (0-2). De volgende wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks voor Oranje is het thuisduel met Polen op 4 september.