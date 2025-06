Nederlands elftal start WK-kwalificatie tegen Finland, dat duidelijk één zwakke linie heeft

Het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico vangt aan op 11 juni volgend jaar. De weg daar naar toe begint voor het Nederlands elftal deze zaterdag met een uitwedstrijd in de kwalificatiecyclus tegen Finland in Helsinki. Hoe staat de aanstaande opponent van Oranje er momenteel voor? Voetbalzone praat hierover uitgebreid met freelance journalist Matti Härkönen, die de Finse nationale ploeg al enige tijd op de voet volgt.

Zo’n beetje de meest bekende speler van het Finse elftal is Oliver Antman. De 23-jarige vleugelaanvaller, met inmiddels 20 caps achter zijn naam, had afgelopen jaar een belangrijk aandeel in de verrassende bekertriomf van Go Ahead Eagles en het sterke seizoen in de Eredivisie. ‘’En ook het overgrote deel van de interlands voor Finland deed hij het zeer goed’’, is Härkönen onder de indruk van de rechtsbenige buitenspeler.

Antman tekende in de voorbije voetbaljaargang voor maar liefst vijftien assists in de Eredivisie. ‘’Maar in de nationale ploeg weet hij ook het net te vinden. Kijk maar naar zijn statistieken: zeven goals in 20 interlands’’, zo benadrukt de Finland-watcher, die met het oog op de ontmoeting van zaterdag een waarschuwing afgeeft richting het Nederlands elftal. ‘’De dreiging die Antman biedt op de counter, is waarschijnlijk één van Finlands grootste wapens op aanvallend gebied.’’

De vleugelflitser van Go Ahead is niet de enige speler die het Nederland lastig kan maken in het Olympiastadion in Helsinki. ‘’Joel Pohjanpalo scoort er al jaren op los voor de clubs hij heeft gediend. Het is een uitstekende afmaker met echt een neusje voor de goal. Benjamin Källman is een sterke spits die afgelopen seizoen achttien doelpunten maakte in de Poolse competitie en een transfer naar Hannover 96 in de 2. Bundesliga heeft afgedwongen. De rol van de 35-jarige Teemu Pukki zal waarschijnlijk niet meer zo groot zijn als vroeger, maar onderschat hem niet als invaller. En let ook op Kaan Kairinen op het middenveld van Finland.’’

Frisse wind

Het Nederlands elftal treft Finland in een jaar van grote veranderingen. ‘’De vorige bondscoach Markku Kanerva zag zijn lange ambtsperiode eind 2024 tot een einde komen na zes opeenvolgende nederlagen’’, zo verduidelijkt Härkönen. ‘’En Finland Onder 21 plaatste zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het EK. De Finse voetbalbond is zo slim geweest om de spelers die kwalificatie hebben afgedwongen te behouden voor dat team, in plaats van ze over te hevelen naar de nationale ploeg. Er zijn critici die vinden dat de toptalenten voor de A-ploeg zouden moeten uitkomen, maar de voetbalbond vindt het jeugd-EK momenteel net iets belangrijker. Het team dat zaterdag tegen Nederland speelt ziet er tijdens de WK-kwalificatieduels in het najaar waarschijnlijk anders uit.’’

Op een WK uitkomen is de droom van elke Finse voetballer en supporter. ‘’En die droom is nog steeds springlevend hier. Maar over het algemeen is het vertrouwen van de fans nog steeds wankel’’, voegt Härkönen daar direct en veelzeggend aan toe. ‘’Veel acties van de Finse voetbalbond wijzen er namelijk op dat deze kwalificatiewedstrijden in zekere zin in de schaduw staan van de kwalificatieduels voor het EK in 2028. De nieuwe bondscoach Jacob Friis debuteerde in maart tegen Malta, toen zijn trainersstaf nog niet eens compleet was. Daarnaast kreeg Finland Onder 21 met het oog op kwalificatie voor het EK de voorkeur boven het nationale elftal.’’

Het betekent volgens de volger van de Finse ploeg niet dat het bereiken van het WK in 2026 een utopie is. ‘’De ruggengraat van het Finse succes was tot nu toe een sterke verdediging, met een rol voor het hele team. Het afgelopen jaar heeft dit voor grote problemen gezorgd. Finland heeft veel te veel doelpunten geïncasseerd om wedstrijden te kunnen winnen. En dat moet het hele elftal zich aanrekenen. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de Finse verdedigers verre van optimaal’’, voorziet Härkönen problemen in aanloop naar het bezoek van Oranje aan Finland.

Oranje grote naam

Met vier punten op zak in de kwalificatiereeks treedt Finland dit weekeinde op eigen veld aan tegen het Nederlands elftal. ‘’En Nederland is in Finse kringen nog steeds een grote naam’’, weet Härkönen hoe belangrijk het duel van zaterdag is. ‘’De Premier League is heel populair in Finland, dus zal er vooral worden gelet op Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, het trio van Liverpool. Maar de overige spelers van Nederland spreken ook zeker tot de verbeelding. Ik moet wel zeggen dat een groot deel van de Finse supporters tegenwoordig meer interesse heeft in de eigen spelers dan in de wereldsterren die op bezoek komen. Dat is echt radicaal veranderd in de afgelopen decennia, want vroeger was dat zeker nog niet het geval.’’

Aan de eerder dit jaar aangestelde Friis, een 48-jarige coach uit Aalborg, Denemarken, de taak om Nederland zaterdag te verrassen in Helsinki. ‘’Hij heeft er nu twee wedstrijden opzitten als bondscoach en op basis van die duels kun je zeggen dat er al wat gewijzigd is in het elftal. Al waren het wel ontmoetingen met Litouwen en Malta, landen met veel minder kwaliteit dan het Nederlands elftal. Zaterdag zal de eerste echte test volgen tegen een topland.’’

Härkönen is benieuwd hoe het Finland met een nieuwe bondscoach aan het roer zal vergaan tegen een land dat hoog staat aangeschreven en de zesde plaats inneemt op de FIFA-ranking. ‘’Onder Kanerva begon Finland vaak na te denken over de sterke punten van de tegenstander konden worden uitgeschakeld. Dat ging helaas wel vaak ten koste van het eigen aanvalsspel. Nu kunnen we antwoorden krijgen op de vraag hoe Friis dat wil doen met zijn ploeg.’’ Finland - Nederland begint zaterdag om 20:45 Nederlandse tijd.